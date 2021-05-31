УЧИТЕСЬ ЖИТЬ! ⟩ Скульптор продал свою невидимую работу за 15 000 долларов

На аукционе Art-Rite в этом году был представлен необычный экспонат – работа Сальваторе Гарау I am. Несмотря на то что это невидимая скульптура, ее уже приобрели за €15 000. Между тем, первоначальная стоимость лота была в два с половиной раза ниже.

Гарау описывал свою работу так: она квадратная, ее габариты – 1,5 на 1,5 м. Ее можно установить в частном домовладении, но желательно на открытом воздухе. Победитель аукциона получил сертификат на скульптуру, который подтверждает право собственности.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она существует. Она соткана из пространства, мыслей и энергии», — заявил Сальваторе Гарау, уточнив, что это его творение из-за невидимости вдвойне уникально – ведь ее нельзя скопировать или каким бы то образом воспроизвести.



