УЧИТЕСЬ ЖИТЬ! ⟩ Скульптор продал свою невидимую работу за 15 000 долларов
На итальянском аукционе Art-Rite была продана работа Сальваторе Гарау, которую никто не видел, сообщает Topnews.
На итальянском аукционе Art-Rite была продана работа Сальваторе Гарау, которую никто не видел, сообщает Topnews.
Гарау описывал свою работу так: она квадратная, ее габариты – 1,5 на 1,5 м. Ее можно установить в частном домовладении, но желательно на открытом воздухе. Победитель аукциона получил сертификат на скульптуру, который подтверждает право собственности.
«Вы не можете увидеть скульптуру, но она существует. Она соткана из пространства, мыслей и энергии», — заявил Сальваторе Гарау, уточнив, что это его творение из-за невидимости вдвойне уникально – ведь ее нельзя скопировать или каким бы то образом воспроизвести.