Пн, 31.05.2021
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ ⟩ Суд оштрафовал пилота за демонстрацию гениталий во время управления самолетом

Пилот. Снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Федеральный суд штата Мэриленд (США) приговорил к одному году условно и штрафу пилота гражданской авиации Майкла Хаака за непристойное поведение во время управления самолетом. Решение опубликовано на сайте Минюста, сообщает lenta.ru.

Судья установил, что в августе 2020 года Хаак, будучи командиром воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines, во время исполнения своих обязанностей смотрел на ноутбуке порно, а затем обнажил свои гениталии и продемонстрировал их своей коллеге — второму пилоту.

Пилот согласился с предъявленным обвинением. Помимо условного срока ему предстоит выплатить пять тысяч долларов штрафа.

Хаак уволился еще до того, как авиакомпании стало известно об инциденте. В авиакомпании заявили, что их «корпоративная культура построена на уважении к другим людям, и произошедшее событие несовместимо с поведением, которое требуется от сотрудников».


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