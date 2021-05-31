ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ В ГОСТЯХ ⟩ Сын Лукашенко устроил закрытую вечеринку в Минске для элиты за 300 000 долларовтысяч

Пока президент Белоруссии Александр Лукашенко находился в Сочи с рабочим визитом, его старший сын Виктор решил развлечь белорусскую элиту закрытой вечеринкой в Минске.

Для развлечения тусовки специальным бортом в Минск были доставлена российские звезды шоу-бизнеса Вера Брежнева, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Emin.

Стоимость частного борта составила 19 600 евро, а общая сумма гонораров звездам составила 240 тысяч долларов. При этом с самолета их встречали на бронированных «Мерседесах», которые привезли знаменитостей в ресторан «Лебяжий».

, на вечеринку помимо звезд также были приглашены эскортницы для обслуживания гостей вечеринки. По данным авторов telegram-канала, всего на развлечение было потрачено более 300 тысяч евро. Согласно Telegram-каналу «Небожена»

Предположительно финансирование проводилось за счет госпредприятия «Беларуськалий», которое негласно называют «живым кошельком» Лукашенко.

Авторы пояснили, что предприятие проводит 90% отгрузки продукции именно через литовский порт Клайпед, что приносит Лукашенко несколько десятков миллионов долларов в месяц. Сейчас администрация города блокирует «усилия центральных властей Литвы оставить Лукашенко без прибавки к зарплате». Сын Лукашенко, являясь членом Совета безопасности Белоруссии, как раз и контролирует этот бизнес. Однако не только в адрес Виктора Лукашенко появились вопросы откуда деньги.

Российских звезд также подвергли критике, назвав «предательством» их участие в вечеринке сына «диктатора».

Многие интернет-пользователи, в том числе и из Белоруссии, упрекнули артистов в том, что для них «деньги не пахнут».