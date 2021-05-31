ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ В ГОСТЯХ ⟩ Сын Лукашенко устроил закрытую вечеринку в Минске для элиты за 300 000 долларов
В Сети участие российских звезд в вечеринке назвали «предательством», пишет Topnews.
В Сети участие российских звезд в вечеринке назвали «предательством», пишет Topnews.
Пока президент Белоруссии Александр Лукашенко находился в Сочи с рабочим визитом, его старший сын Виктор решил развлечь белорусскую элиту закрытой вечеринкой в Минске.
Для развлечения тусовки специальным бортом в Минск были доставлена российские звезды шоу-бизнеса Вера Брежнева, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Emin.
Стоимость частного борта составила 19 600 евро, а общая сумма гонораров звездам составила 240 тысяч долларов. При этом с самолета их встречали на бронированных «Мерседесах», которые привезли знаменитостей в ресторан «Лебяжий».
Предположительно финансирование проводилось за счет госпредприятия «Беларуськалий», которое негласно называют «живым кошельком» Лукашенко.
Российских звезд также подвергли критике, назвав «предательством» их участие в вечеринке сына «диктатора».
Многие интернет-пользователи, в том числе и из Белоруссии, упрекнули артистов в том, что для них «деньги не пахнут».