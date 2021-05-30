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Голливудский актер снова просит помощи у жителей Эстонии: пришлите мне фото вашей страны!

Джозеф Гордон-Левитт. ФОТО: Chris Pizzello/AP

Неужели голливудский актер, обладатель двух наград Эмми Джозеф Гордон-Левитт снова нуждается в помощи жителей Эстонии?


 

Так, актер опубликовал пост, в котором вновь призывает нас, жителей Эстонии, присылать ему фотографии нашей страны. «Если у тебя есть крутая фотография, сделанная где-то в Эстонии, опубликуй ее здесь» - написал Гордон-Левитт.

Кроме того, актер написал такие же призывы и для других стран. А еще он ищет актеров озвучивания.

Как известно, Джозеф Гордон-Левит ищет фотографии для своего проекта и просить из публиковать на страничке HITRECORD.

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