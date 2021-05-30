Голливудский актер снова просит помощи у жителей Эстонии: пришлите мне фото вашей страны!

Так, актер опубликовал пост, в котором вновь призывает нас, жителей Эстонии, присылать ему фотографии нашей страны. «Если у тебя есть крутая фотография, сделанная где-то в Эстонии, опубликуй ее здесь» - написал Гордон-Левитт.

Кроме того, актер написал такие же призывы и для других стран. А еще он ищет актеров озвучивания.