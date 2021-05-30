Голливудский актер просит помощи у жителей Эстонии: пришлите мне фото вашей страны!
Неужели голливудский актер, обладатель двух наград Эмми Джозеф Гордон-Левитт нуждается в помощи жителей Эстонии?
Неужели голливудский актер, обладатель двух наград Эмми Джозеф Гордон-Левитт нуждается в помощи жителей Эстонии?
Так, актер опубликовал пост, в котором призывает нас, жителей Эстонии, присылать ему фотографии нашей страны. «Если у тебя есть крутая фотография, сделанная где-то в Эстонии, опубликуй ее здесь» - написал Гордон-Левитт.
Кроме того, актер написал такие же призывы и для других стран. А еще он ищет актеров озвучивания.
Как известно, Джозеф Гордон-Левит ищет фотографии для своего проекта и просить из публиковать на страничке HITRECORD.