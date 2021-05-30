Гороскоп на 30 мая: ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний.

Достаточно благоприятный день. Наиболее энергичные Львы смогут добиться успехов в любом деле, если возьмутся за него самостоятельно, не рассчитывая на помощь окружающих. Избегайте контактов с сомнительными особами и будьте готовы к неприятным сюрпризам, если планируете посещение многолюдных собраний. Вероятно получение небольших подарков, возможно некоторое улучшение финансового положения.
Влюбленным удастся достичь взаимопонимания, вместе решить ряд сложных проблем. Не исключены и новые знакомства, обещающие скорое развитие романтических отношений. В семье возможны серьезные разногласия, родственники едва ли одобрят ваши поступки и решения.
Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – это не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.
Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.
Этот не будет легким и приятным, хотя и позволит вам решить ряд старых проблем. Звезды советуют не слишком увлекаться поиском легких путей и не проявлять легкомыслия – вы склонны принимать желаемое за действительное и можете стать жертвой собственного заблуждения. Вероятны денежные поступления, и весьма значительные, однако и расходы вам предстоят немалые.
Не исключено получение неприятных известий, которые испортят вам настроение и заставят изменить планы на ближайшее будущее. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей – в трудную минуту она не будет лишней. Эмоциональный фон неблагоприятен, вы раздражительны и обидчивы.
Отмечается общее снижение жизненного потенциала, некоторый упадок сил. Не заставляйте себя заниматься делами, которые не вызывают подлинного интереса. Желательно уделить больше времени близким, в особенности – любимому человеку, чья потребность в вашем внимании сегодня особенно высока. Возможны неожиданные визиты друзей или получение известий от дальних родственников.
Этот день связан с суетой и спешкой, необходимостью быстро принимать решения. Вы полны противоречивых стремлений и рискуете оказаться в непростой ситуации, если будете прислушиваться исключительно к своей интуиции, игнорируя логику.
День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.