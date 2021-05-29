ВИДЕО ⟩ Новый клип Little Big с метал-шоу взорвал YоuTubе

Известная российская группа Little Big выпустила в YouTube клип на свой новый трек – это песня с элементами хард-рока и метала под названием «We are Little Big».

По сюжету черно-белого видео, фронтмен коллектива Ильич и другие участники устраивают метал-шоу, на котором отрываются с фанатами. Несмотря на то, что такой жанр как тяжелый рок, не очень привычен для поклонников бэнда, большинству фанатов песня понравилась.

К слову, в последнее время Little Big, которая с самого начала позиционировала себя как панк-поп-рейв группа, создавала только попсу, что не очень приветствовали фанаты. Сегодня же они ликуют.

«Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим», «Они вернулись», «Я уже думала, что мы их потеряли. Круто», – пишут подписчики в комментариях под клипом.

В Instagram фронтмен Little Big также заявил, что «We are Little Big» войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.

«Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году», – анонсировал Ильич.



