Не хуже голливудских: шесть испанских сериалов, которые свели с ума зрителей

Но если про «Бумажный дом» и «Элиту» все уже слышали, то остальные проекты не на таком хайпе. Какие же сериалы от знойных испанцев свели с ума весь остальной мир, и чем они могут удивить?
Главная героиня — обычная учительница, которая устраивается на работу в новую школу. И дети, и коллектив принимают ее холодно. Вскоре женщина узнает, что ее предшественница покончила с собой. Вот только все улики указывают на то, что речь может идти об убийстве, пишет Starhit.ru.
Разбираясь в деталях произошедшего, главная героиня узнает, что у погибшей был роман с одним из учеников. Именно эта страсть и стала отправной точкой для будущей трагедии.
Одна из лучших новинок среди испанских сериалов. Динамичный и интригующий, провокационный и местами очень лиричный — этот проект подойдет тем зрителям, которые соскучились по бодрому детективу.
Мерли Бержерон — безработный учитель философии, который страдает из-за личных проблем и нехватки денег. Каким-то чудом ему удается устроиться в школу Ангель Гимера, но есть одна проблема: в этом же учебном заведении числится сын Мерли. Из-за этого между мужчиной и его наследником постоянно происходят конфликты. Да и другие ребята не в восторге от нового преподавателя.
Постепенно Мерли удается найти общий язык со своими подопечными. Для них он становится не только педагогом по философии, но и учителем по жизни.
Родители Маркоса и Паулы пропадают при таинственных обстоятельствах, после чего подростки оказываются в интернате «Черная лагуна». Новое место жительства сразу кажется Маркосу странным. Довольно быстро он выясняет, что загадочные события, происходящие в пансионате, напрямую связаны с исчезновением его родителей.
Только разобравшись во всех тайнах, главный герой сможет узнать правду. Но что, если реальность окажется намного страшнее любой, даже самой ужасной фантазии?
В середине 2000-х этот сериал имел просто космические рейтинги. Оно и понятно: интрига держит в напряжении с первой до последней минуты, а любовные линии заставляют зрителей искренне сопереживать персонажам.
Александра считала себя абсолютно счастливой женщиной. У нее был любимый муж Оскар, отличная работа, друзья. Все рушится в один момент, когда выясняется, что Оскар покончил с собой. Для главной героини произошедшее стало ударом, ведь она была уверена, что супруг счастлив в браке.
Еще больше вопросов возникает после того, как выясняется, что у Оскара была любовница и тайная жизнь. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, Александра вдруг понимает, что все эти годы рядом находился абсолютно незнакомый человек.
Очень динамичный сериал, предсказать финал которого почти нереально. Главную роль здесь сыграл тот самый Профессор из «Бумажного дома». В амплуа мужчины, хранившего много тайн, он невероятно убедителен.