Сб, 29.05.2021
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Не хуже голливудских: шесть испанских сериалов, которые свели с ума зрителей

Испанский актер Марио Касас ФОТО: EN/PER/Capital Pictures/EN/PER/Capital Pictures

Испанские сериалы уже давно могут похвастаться не только региональной, но и международной популярностью. Эти проекты отличаются оригинальностью сюжетов и яркими актерскими перевоплощениями. Благодаря Netflix мы узнали сразу о нескольких сериалах, заслуживающих того, чтобы потратить на них время.

Но если про «Бумажный дом» и «Элиту» все уже слышали, то остальные проекты не на таком хайпе. Какие же сериалы от знойных испанцев свели с ума весь остальной мир, и чем они могут удивить?

«Беспорядок после тебя»

Главная героиня — обычная учительница, которая устраивается на работу в новую школу. И дети, и коллектив принимают ее холодно. Вскоре женщина узнает, что ее предшественница покончила с собой. Вот только все улики указывают на то, что речь может идти об убийстве, пишет Starhit.ru.

Разбираясь в деталях произошедшего, главная героиня узнает, что у погибшей был роман с одним из учеников. Именно эта страсть и стала отправной точкой для будущей трагедии.

Одна из лучших новинок среди испанских сериалов. Динамичный и интригующий, провокационный и местами очень лиричный — этот проект подойдет тем зрителям, которые соскучились по бодрому детективу.

«Мерли»

Мерли Бержерон — безработный учитель философии, который страдает из-за личных проблем и нехватки денег. Каким-то чудом ему удается устроиться в школу Ангель Гимера, но есть одна проблема: в этом же учебном заведении числится сын Мерли. Из-за этого между мужчиной и его наследником постоянно происходят конфликты. Да и другие ребята не в восторге от нового преподавателя.

Постепенно Мерли удается найти общий язык со своими подопечными. Для них он становится не только педагогом по философии, но и учителем по жизни.

«Черная лагуна»

Родители Маркоса и Паулы пропадают при таинственных обстоятельствах, после чего подростки оказываются в интернате «Черная лагуна». Новое место жительства сразу кажется Маркосу странным. Довольно быстро он выясняет, что загадочные события, происходящие в пансионате, напрямую связаны с исчезновением его родителей.

Только разобравшись во всех тайнах, главный герой сможет узнать правду. Но что, если реальность окажется намного страшнее любой, даже самой ужасной фантазии?

В середине 2000-х этот сериал имел просто космические рейтинги. Оно и понятно: интрига держит в напряжении с первой до последней минуты, а любовные линии заставляют зрителей искренне сопереживать персонажам.

«Причал»

Александра считала себя абсолютно счастливой женщиной. У нее был любимый муж Оскар, отличная работа, друзья. Все рушится в один момент, когда выясняется, что Оскар покончил с собой. Для главной героини произошедшее стало ударом, ведь она была уверена, что супруг счастлив в браке.

Еще больше вопросов возникает после того, как выясняется, что у Оскара была любовница и тайная жизнь. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, Александра вдруг понимает, что все эти годы рядом находился абсолютно незнакомый человек.

Очень динамичный сериал, предсказать финал которого почти нереально. Главную роль здесь сыграл тот самый Профессор из «Бумажного дома». В амплуа мужчины, хранившего много тайн, он невероятно убедителен.

«Ковчег»

На планете происходит глобальный катаклизм, в результате которого все города оказываются затоплены. Выживают лишь некоторые счастливчики. Среди них оказываются и члены экипажа учебного корабля, которые теперь вынуждены дрейфовать по бескрайним водным просторам в поисках хоть каких-нибудь признаков жизни.

Постоянное нахождение в замкнутом пространстве накаляет обстановку. Вскоре все члены экипажа начинают показывать свое нутро, а их поступки далеко не всегда вписываются в нормы морали прежнего мира.

«Харлан Кобен. Невиновен»

Много лет назад Матео Видаль случайно убил человека. Тогда его признали виновным и отправили в тюрьму. Отбыв наказание, Матео решил начать совершенно новую жизнь. Он устроился работать в юридическую фирму, нашел любимую женщину и постарался забыть о прошлом.

Сказка для Матео продолжалась ровно до тех пор, пока его супруга не уехала в командировку. Вскоре после ее отъезда главный герой начал получать странные сообщения. После этого незнакомец сбивает Матео на автомобиле. Так главный герой осознает, что проблемы из прошлого вернулись в его жизнь.

Изучая лучшие испанские сериалы, рейтинг которых выше 7 на «КиноПоиске», сложно проигнорировать недавний успех проекта «Харлан Кобен. Невиновен». Этот сериал создал лучший испанский мастер триллеров Ориол Паоло. Раньше режиссер делал фильмы, от которых невозможно было оторваться, а теперь взялся за не менее интригующие сериалы.

Как видите, испанские сериалы бывают разные. Чаще всего современные режиссеры из жаркой страны берутся за детективные сюжеты. Также можно встретить триллеры и боевики. Самым же главным остается то, что создатели не боятся экспериментировать и удивлять. Благодаря этому Испания считается чуть ли не лучшим производителем тв-продукта в мире.


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