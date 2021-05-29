Не хуже голливудских: шесть испанских сериалов, которые свели с ума зрителей

Но если про «Бумажный дом» и «Элиту» все уже слышали, то остальные проекты не на таком хайпе. Какие же сериалы от знойных испанцев свели с ума весь остальной мир, и чем они могут удивить?

«Беспорядок после тебя»

Главная героиня — обычная учительница, которая устраивается на работу в новую школу. И дети, и коллектив принимают ее холодно. Вскоре женщина узнает, что ее предшественница покончила с собой. Вот только все улики указывают на то, что речь может идти об убийстве, пишет Starhit.ru.

Разбираясь в деталях произошедшего, главная героиня узнает, что у погибшей был роман с одним из учеников. Именно эта страсть и стала отправной точкой для будущей трагедии.

Одна из лучших новинок среди испанских сериалов. Динамичный и интригующий, провокационный и местами очень лиричный — этот проект подойдет тем зрителям, которые соскучились по бодрому детективу.

«Мерли»

Мерли Бержерон — безработный учитель философии, который страдает из-за личных проблем и нехватки денег. Каким-то чудом ему удается устроиться в школу Ангель Гимера, но есть одна проблема: в этом же учебном заведении числится сын Мерли. Из-за этого между мужчиной и его наследником постоянно происходят конфликты. Да и другие ребята не в восторге от нового преподавателя.

Постепенно Мерли удается найти общий язык со своими подопечными. Для них он становится не только педагогом по философии, но и учителем по жизни.

«Черная лагуна»

Родители Маркоса и Паулы пропадают при таинственных обстоятельствах, после чего подростки оказываются в интернате «Черная лагуна». Новое место жительства сразу кажется Маркосу странным. Довольно быстро он выясняет, что загадочные события, происходящие в пансионате, напрямую связаны с исчезновением его родителей.

Только разобравшись во всех тайнах, главный герой сможет узнать правду. Но что, если реальность окажется намного страшнее любой, даже самой ужасной фантазии?

В середине 2000-х этот сериал имел просто космические рейтинги. Оно и понятно: интрига держит в напряжении с первой до последней минуты, а любовные линии заставляют зрителей искренне сопереживать персонажам.

«Причал»

Александра считала себя абсолютно счастливой женщиной. У нее был любимый муж Оскар, отличная работа, друзья. Все рушится в один момент, когда выясняется, что Оскар покончил с собой. Для главной героини произошедшее стало ударом, ведь она была уверена, что супруг счастлив в браке.

Еще больше вопросов возникает после того, как выясняется, что у Оскара была любовница и тайная жизнь. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, Александра вдруг понимает, что все эти годы рядом находился абсолютно незнакомый человек.