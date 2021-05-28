Рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков Зодиака
Игорь Вечерский рассказал, что готовят разным представителям астрологического круга ближайшие дни, пишет Пятый канал.
Игорь Вечерский рассказал, что готовят разным представителям астрологического круга ближайшие дни, пишет Пятый канал.
Большинство из нас хочет знать, что нам готовит завтрашний день. Поэтому так популярны гороскопы. Правда, не всегда понятно, можно ли им доверять. В случае толкования рун крайне важно, чтобы их читал опытный мастер, способный понять их значения и сделать верные предсказания.
Рунический провидец Игорь Вечерский – один из таких немногих. У него за плечами огромный опыт составления прогнозов на будущее, он не раз предсказывал природные катаклизмы, события мирового уровня и изменения в жизни знаменитостей.
Он составил свой рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для всех знаков Зодиака.
Овен
Перевернутая эваз, ингуз и вуньо позволят найти гармонию внутри и вокруг самих себя. Кроме того, можно устроить свою личную жизнь, наладить отношения с близкими и организовать некие взаимовыгодные рабочие связи. Благодаря этому может будет обрести гармонию.
Телец
Отал, перевернутая перто и турисаз не исключают возникновение ситуаций, которые могут повлечь за собой испытания в некоторых сферах жизни. Одновременно с этим, они дадут возможность преодолеть целый ряд серьезных проблем. Поэтому ближайшие дни принесут как риски, так и возможности. И стоит внимательно расходовать свои силы.
Близнецы
Перевернутый уруз, перевернутая вуньо и перевернутая перто в этот период времени не советуют начинать и продолжать какие-то активные действия. Вместо этого сосредоточьтесь на накоплении сил и энергии, обратитесь личному, займитесь самоанализом. А еще лучше подумайте, как улучшить свою жизнь в моменте – здесь и сейчас.
Рак
Альгиз, эйваз и хагалаз способствуют переменам, можно избавиться от прошлого, навести порядок в жизни. Правда, предварительно придется создать некий хаос, через него переродиться и возродиться. А далее наступит то основное, к чему вы должны идти стремится. Поэтому эта неделя хорошо подойдет для обдуманных действий, направленных на глобальную перспективу.
Лев
Гебо, перевернутой альгиз и перевернутый манназ говорят о том, что сейчас ваш лучший друг – это вы сами. Однако вам не хватает определенных знаний, которые нужно получить. Стоит заняться саморазвитием и начать учить что-то новое. Именно сфера взаимодействия с самим собой и будет в ближайшие дни наиболее актуальна.
Дева
Отал, феху и уруз предрекают большие возможности в финансовой сфере – как в сфере заработка, так и рациональных трат. Можно будет создать некие фундаментальные основы, которые помогут вам в будущем добиться успеха.
Весы
Ингуз, гебо и перевернутая феху говорят о том, что вам могут понадобиться деньги для своих знакомых, родных близких. Возможно, вложений потребует бизнес. Вы можете почувствовать нежелание тратиться, но стоит отнестись к этому с пониманием. А еще – не позволять использовать свои возможности в чужих целях.
Скорпион
Кено, эйваз и отал советуют внести коррективы в сферу понимания текущих процессов. Следует переосмыслить и осознать действительное положение вещей в вашей жизни, посмотреть на ситуацию под другим углом. Сейчас самое время для таких размышлений.
Стрелец
Соуло, уруз и ингуз дают достаточно хороший, благоприятный прогноз в целом ряде сфер. Однако следует держать свои эмоции под контролем. Тогда вы сможете привнести что-то ранее неизведанное, открыть для себя какие-то возможности, увеличить потенциал и добиться больших успехов в выбранном деле.
Козерог
Ингуз, лагуз и эйваз дают хорошие возможности для самореализации и взаимодействия с совершенно различными силами. Даже если эти процессы будут противоречить друг другу, следует создать между ними некую буферную зону. Умение сочетать несочетаемое вам еще пригодится в будущем.
Водолей
Турисаз, перевернутая кено и перевернутая вуньо рекомендуют действовать осмотрительно и осторожно. Потому как в вашей жизни могут обостряться различные процессы, это потребует сил и внимания. Возможно, придется пожертвовать сферой личных интересов, чтобы достичь новых высот. Все в эти дни способствует вашему успеху.
Рыбы
Соуло, уруз и альгиз говорят, что у вас будет много сил и энергии, которая в основном сконцентрируется в сфере творчества, открытий, новых возможностей. При этом следует использовать этот шанс в полной мере, потому что сейчас вы можете для себя и для своих близких сделать очень неплохой задел на будущее. Не лишним будет найти новый способ заработка, сменить работу, придумать, где взять дополнительные источники дохода. В общем и целом, этот период времени даст немало положительных эмоций.