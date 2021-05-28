УРА! ⟩ Крис Нот будет участвовать в новой части «Секса в большом городе»

По информации издания, несмотря на заявления Нота, что он не вернется в шоу, актер вел переговоры с создателями сериала.

«Я очень рад снова работать с Крисом над »And Just Like That…«. Как мы могли бы создать новую главу истории "Секс в большом городе" без нашего мистера Бига?», – прокомментировал решение Нота исполнительный продюсер шоу Майкл Патрик Кинг.

Продолжение знаменитой телесаги покажет, как сложилась дружба Кэрри (Паркер), Миранды (Никсон) и Шарлотты (Дэвис), когда им исполнилось по 50 лет. Съемки сериала из 10 серий по полчаса каждая планируют начать этим летом в Нью-Йорке.

В проекте появится и новое лицо – актриса из проекта «Анатомия страсти» Сара Рамирес, которая сыграет гендерно-нейтрального комика Че Диаса, продвигающего прогрессивный взгляд на гендерные роли. На съемочной площадке она заменит героиню Ким Кэтролл. По сюжету, ее герой – «большой человек с большим сердцем», ведущий популярного подкаста, в котором регулярно появляется Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер).

Актер Крис Нот – номинант на «Золотой глобус» и премию SAG. Широкую популярность ему принесла роль детектива Майка Логана в сериале «Закон и порядок». Затем он перекочевал в «Секс в большом городе», где сыграл возлюбленного Кэрри Брэдшоу. Его роль стала центральной не только для персонажа Кэрри, но и сериала в целом, с их бурной сюжетной линией, которая позже вылилась в два фильма: «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе-2», в которых он также сыграл.

Недавно Нот снялся вместе с Сэмом Уортингтоном и Полом Бетани в проекте Discovery Channel «Охота на унамбомбера» и в последнем сезоне «Тирана» на кабельном канале FХ. В настоящее время актера можно увидеть в драме канала CBS «Уравнитель» с участием Куин Латифы.



