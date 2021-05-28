Не качеством, а количеством: Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю
Сборник тут же занял первые строчки в Spotify и Apple Music, но мнение пользователей о качестве материала разделились.
Сборник тут же занял первые строчки в Spotify и Apple Music, но мнение пользователей о качестве материала разделились.
Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сборник под названием Million Dollar: Business стал продолжением пластинки Million Dollar: Happiness. Прежде музыкант сообщал, что накопил достаточно материала для выпуска сразу двух альбомов.
Million Dollar: Business состоит из 13 композиций. Своим творчеством Алишер очень доволен. Он заявил, что буквально каждая песня из альбома может стать хитом. Он также отметил, что не видит ничего странного в практически одновременном выходе двух альбомов.
«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за миллион долларов, если можно сделать два и забрать два миллиона долларов?» – шутил Моргенштерн.
Несмотря на то, что часть композиций тут же оказалась на первых строчках в Spotify и Apple Music, не все прослушавшие альбом пользователи остались от него в таком же восторге, как сам Алишер.
«Кажется, он берет не качеством, а количеством»; «Первый альбом был лучше. Тут я устал уже на второй песне»; «Думал, что Моргенштерн нас в очередной раз обманет, но нет. Альбом вышел, ты красавчик», – писали комментаторы.
Сейчас у Алишера Моргенштерна нешуточные проблемы с законом. По результатам проведенной правоохранителями экспертизы, его песни могут считаться пропагандирующими употребление наркотиков и оскорбляющими чувства верующих. Звезде предстоит суд, на котором защитников выступит адвокат Сергей Жорин. Ранее юрист заявил, что музыканта намеренно и искусственно делают виновником всех недостатков современной молодежи.