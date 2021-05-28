Не качеством, а количеством: Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю

Рэпер Алишер Моргенштерн выпустил второй альбом за неделю. Сборник под названием Million Dollar: Business стал продолжением пластинки Million Dollar: Happiness. Прежде музыкант сообщал, что накопил достаточно материала для выпуска сразу двух альбомов.

Million Dollar: Business состоит из 13 композиций. Своим творчеством Алишер очень доволен. Он заявил, что буквально каждая песня из альбома может стать хитом. Он также отметил, что не видит ничего странного в практически одновременном выходе двух альбомов.

«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за миллион долларов, если можно сделать два и забрать два миллиона долларов?» – шутил Моргенштерн.

Несмотря на то, что часть композиций тут же оказалась на первых строчках в Spotify и Apple Music, не все прослушавшие альбом пользователи остались от него в таком же восторге, как сам Алишер.

«Кажется, он берет не качеством, а количеством»; «Первый альбом был лучше. Тут я устал уже на второй песне»; «Думал, что Моргенштерн нас в очередной раз обманет, но нет. Альбом вышел, ты красавчик», – писали комментаторы.

Сейчас у Алишера Моргенштерна нешуточные проблемы с законом. По результатам проведенной правоохранителями экспертизы, его песни могут считаться пропагандирующими употребление наркотиков и оскорбляющими чувства верующих. Звезде предстоит суд, на котором защитников выступит адвокат Сергей Жорин. Ранее юрист заявил, что музыканта намеренно и искусственно делают виновником всех недостатков современной молодежи.



