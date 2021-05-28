Пт, 28.05.2021
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Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 350 тысяч евро

Меган Маркл ФОТО: Скриншот видео Youtube

Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве. Со счетов их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезло 300 тысяч фунтов стерлингов (350 тысяч евро), внесенных королевской семьей, пишет Сегодня.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.

В итоге расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности.

Заключение экспертов опубликовало изданием Mirror:

Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей.

К слову, британские таблоиды пишут, что принцу Гарри нет надобности воровать деньги, поскольку принц Филипп оставил ему в наследство намного больше: точная сумма не разглашается, но предположительно это 30 миллионов фунтов стерлингов.


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