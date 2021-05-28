Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 350 тысяч евро

Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.