Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 350 тысяч евро

Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.
В итоге расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности.
Заключение экспертов опубликовало изданием Mirror:
Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей.
К слову, британские таблоиды пишут, что принцу Гарри нет надобности воровать деньги, поскольку принц Филипп оставил ему в наследство намного больше: точная сумма не разглашается, но предположительно это 30 миллионов фунтов стерлингов.
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