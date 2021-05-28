«Невероятное счастье»: Анна Седокова о редких встречах с дочерью Моникой

После развода с Седоковой Чернявский упорно боролся за то, чтобы Моника проживала с ним, а не с матерью. В итоге после многочисленных судебных тяжб, он добился своего. Сейчас, по словам певицы, им с экс-супругом удалось преодолеть конфликт и договориться о вопросах воспитания девочки. Однако провести время вместе маме и дочке удается редко, зато каждый раз для них это большая радость.

Знаете, эти встречи — самое сокровенное в моей жизни. Это невероятно счастливое время, несмотря на то, что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Но главное — мы ее прошли. Невероятное счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка!

— рассказала Седокова в интервью Tele.ru.

Последняя поездка певицы в Штаты была незабываемой. Знаменитость, ее нынешний супруг Янис Тимма и Моника отправились в совместное путешествие и прекрасно провели время. По словам певицы, жизнь совершенно непредсказуема: иногда даже любящая и преданная мать может лишиться права видеть своего ребенка. Всем родителям, считает она, нужно помнить об этом и как можно чаще обнимать детей.

Моника — средняя дочь Седоковой, ей скоро исполнится десять лет. У Анны есть также 16-летняя наследница Алина от ныне покойного футболиста Валентина Белькевича и четырехлетний сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.



