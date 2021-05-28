«Первым делом забухал»: вокалист группы «Animal ДжаZ» поведал, как пережил уход МакSим к олигарху

Это была трагедия для меня, такой удар по моему эго, чувству собственной важности. Но то была объективная реальность, там был мощный мужик, в которого она влюбилась. Олигарх! Олигархи не просто так богатые. Как правило, это сильные люди. Вот нашла мужика мощнее меня в чем-то. Как преодолевал трагичный момент? Всеми доступными способами. Первым делом забухал. Но не переставал выступать,