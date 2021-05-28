«Первым делом забухал»: вокалист группы «Animal ДжаZ» поведал, как пережил уход МакSим к олигарху

Как признается сам Красовицкий, его возлюбленная просто перестала испытывать к нему чувства, сделала другой выбор. Но пусть предательства и не было, эти ситуация все равно долгое время была «психологическим затыком» для музыканта.
Очередная потеря ориентиров, которую я только сейчас более-менее восстановил. Как дальше вообще кому-либо верить? Но это была моя личная проблема. Человек-то меня не предавал, просто разлюбил и полюбил другого. Это чисто логичная житейская история, которую я превратил во вселенское зло. Я с этим потихоньку разобрался, без психологов,
— рассказал Красовицкий в интервью Юрию Дудю.
По словам лидера «Animal ДжаZ», он едва не впал в творческий кризис, крепко взялся за бутылку, но успел вовремя опомниться.
Это была трагедия для меня, такой удар по моему эго, чувству собственной важности. Но то была объективная реальность, там был мощный мужик, в которого она влюбилась. Олигарх! Олигархи не просто так богатые. Как правило, это сильные люди. Вот нашла мужика мощнее меня в чем-то. Как преодолевал трагичный момент? Всеми доступными способами. Первым делом забухал. Но не переставал выступать,
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