ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ В Таллинне открылся магазин фирмы COS: давайте посмотрим на цены

Магазин открывался ровно в полдень. Если за десять минут до минуты Х людей не было совсем, то за две скопилась скудная очереденка. Я была 17-й.

Первые покупатели одежды бренда COS в Эстонии ФОТО: Лиана Турпакова

Магазин огромный, поэтому вместимость его на сегодняшний коронавирусный момент - 57 человек. На входе маски не выдают, но и ходить в них внутри не заставляют.

Интерьер весьма лаконичный. По-скандинавски. Мне нравится. Вещи аккуратно разложены по полочкам, что создает впечатление дорого бутика.

ФОТО: Лиана Турпакова

Что сказать про одежду? Вещи все бесформенные и необъятных размеров - даже XS напоминают XL. Никак не подчеркивают ни твою индивидуальность, ни женскую привлекательность. Ткани многих платьев, футболок и кардиганов, вероятно, переработанные и экологически дружелюбные, на ощупь напоминают дерюжку, из которой шили мешки для картошки в советских деревнях. Есть очень простые платья из тонкого хлопка, но абсолютно все вещи длинные - до пола и оверсайз в степени бесконечности. Цены - 59-79 евро.

И это размер M ФОТО: Лиана Турпакова

Есть и аксессуары - маленькие, минималистичные, которые будут незаметны ни на шее, ни в ушах, словом, как любят и носят в Скандинавии.

Вариаций на тему белых рубашек множество, потому что душа бренда - белая рубашка. ФОТО: Лиана Турпакова

COS - бренд-ответвление скандинавского гиганта одежды H&M, такой своеобразный люкс. Под названием марки выпускаются мужские, женские и детские коллекции стильной одежды, обуви и аксессуаров. В отличие от своего «старшего брата», компания совершенно не копирует одежду с модных показов, а предоставляет свое видение современной моды. И она, как нынче ценится, мешковата, великовата, гендерно нейтральна и асексуальна, вещи похожи на друг друга.

Не знаю, что будет с этим платьем после первой стирки ФОТО: Лиана Турпакова

Одежда вне моды, уместна всегда, и вскоре COS-овские клоны заполонят улицы Таллинна. Леопардовых принтов и лосин со стразиками здесь нет. Платьев в обтягон тоже. Базовые элементы гардероба легко собираются и дополняют друг друга. Интересно, что в магазинах разных стран одинаковый ассортимент одежды, но, как признают руководители бренда, везде одни и те же вещи носят по-разному. В первые полчаса после открытия в магазине звучала преимущественно русская и английская речь.

Главное достоинство бренда – нет ограничений по возрасту и полу. Изделия не разделяются по статусу и подходят как менеджерам компании, так и студентам университетов, женщины приобретают мужские вещи, а мужчины частенько отовариваются в женском отделе.

Любимое женское выражение «нечего носить» в COS первые покупатели забыли раз и навсегда. Первая покупка была совершена через 7 минут, как женщина вошла в магазин. Мужчин не наблюдалось совсем. Пустовал и мужской отдел. Для изготовления одежды COS используют хлопок, шерсть, джерси и некоторые синтетические ткани. Цветовая палитра также довольно приглушенная или нейтральная.

Правда, есть несколько ярких цветовых вспышек: зеленая, фуксия, желтая и оранжевая ФОТО: Лиана Турпакова