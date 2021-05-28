Внук Аллы Пугачевой признался, что сын Дмитрия Певцова умер на его глазах

В роковой вечер в одной из московских квартир проходила вечеринка. Во время нее 22-летний Даниил Певцов вышел на балкон, неудачно оперся руками о перила и... упал с высоты третьего этажа. Несколько дней юноша пробыл в коме, после чего скончался.
«Да, он погиб на моих глазах. Была встреча одноклассников. Мы сидели за одной партой. Не были лучшими друзьями, но хорошо общались. Он слыл очень веселым, прямо актер! Даня любил вытворять прикольные и забавные вещи», — признался Никита Пресняков на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Каждый год, 3 сентября, Дмитрий Певцов старается публиковать в соцсети пост в память о наследнике.
«Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь. Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», в котором Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия». Дани нет с нами уже почти шесть лет. Когда я перестал задавать себе вопросы: «За что?», «Почему?» и «В чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и просто физически. Даня много успел отдать своего душевного тепла, сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим...» — написал актер прошлой осенью.