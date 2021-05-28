Внук Аллы Пугачевой признался, что сын Дмитрия Певцова умер на его глазах

«Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь. Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», в котором Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия». Дани нет с нами уже почти шесть лет. Когда я перестал задавать себе вопросы: «За что?», «Почему?» и «В чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и просто физически. Даня много успел отдать своего душевного тепла, сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим...» — написал актер прошлой осенью.