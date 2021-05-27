Состояние беременной Меган Маркл резко ухудшилось, она может родить раньше срока
По информации инсайдеров, ситуация связана со скандалами во дворце, пишет Topnews.
По информации инсайдеров, ситуация связана со скандалами во дворце, пишет Topnews.
В минувшем марте стало известно о новой беременности герцогини Сассекской Меган Маркл.Сообщалось, что в июне супруга принца Гарри родит девочку.
Однако в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что Меган Маркл может родить раньше времени из-за стресса, а ее состояние резко ухудшилось, сообщает The Sun.
Как пишет издание со ссылкой на осведомленные источники, второй ребенок у пары может появиться буквально в «любой ближайший момент». Сообщается, что на здоровье Меган Маркл негативно повлиял конфликт пары с королевской семьей, разразившаяся череда скандалов и моральное истощение герцогини.
Напомним, что не так давно принц Гарри заявил, что королевская родня передала ему «генетическую боль», а новый сосед пары актер Роб Лоу обвинил герцога и герцогиню Сассеских в нарушении покоя жителей города Монтесито, отмечает Wday.
По его словам, супружеская пара привлекла к маленькому городку слишком много внимания общественности и журналистов.
Официально никакой информации о состоянии Меган Маркл и риске преждевременных родов не поступало.