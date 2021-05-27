Состояние беременной Меган Маркл резко ухудшилось, она может родить раньше срока

В минувшем марте стало известно о новой беременности герцогини Сассекской Меган Маркл.Сообщалось, что в июне супруга принца Гарри родит девочку.

Однако в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что Меган Маркл может родить раньше времени из-за стресса, а ее состояние резко ухудшилось, сообщает The Sun.

Как пишет издание со ссылкой на осведомленные источники, второй ребенок у пары может появиться буквально в «любой ближайший момент». Сообщается, что на здоровье Меган Маркл негативно повлиял конфликт пары с королевской семьей, разразившаяся череда скандалов и моральное истощение герцогини.

Напомним, что не так давно принц Гарри заявил, что королевская родня передала ему «генетическую боль», а новый сосед пары актер Роб Лоу обвинил герцога и герцогиню Сассеских в нарушении покоя жителей города Монтесито, отмечает Wday.

По его словам, супружеская пара привлекла к маленькому городку слишком много внимания общественности и журналистов.