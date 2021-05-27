Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака от Василисы Володиной
Первый месяц лета — важный период для всего мира. Астролог Василиса Володина убеждена, что именно в июне многих из нас ждут глобальные перемены в жизни, передает eg.ru.
Первый месяц лета — важный период для всего мира. Астролог Василиса Володина убеждена, что именно в июне многих из нас ждут глобальные перемены в жизни, передает eg.ru.
В июне планы многих перевернутся с ног на голову, а новая программа действий неожиданно станет долгосрочной. Всему виной коридор затмений, еще один точный квадрат Сатурна и Урана, ну и ретроградный Меркурий, который позаботится, чтобы неувязок и напряженности было еще больше.
В июне мы станем размышлять о ближайшем окружении и поверхностных связях, о том, умеем ли мы заводить искрометные контакты, открываться и доверяться миру, рассказала Василиса Володина в видео на своем YоuTube-канале. «Хорошее время для того, чтобы задать себе вопрос: уверен ли ты, что нужно идти старым курсом? Стоит рассмотреть другие варианты, но не радикальные. Например, не нужно продавать квартиру и уезжать с насиженного места одним махом, но и держаться за работу не по профилю, не стоит — начинайте искать дистанционно, меняйте круг общения, вспоминайте забытые навыки», — посоветовала астролог.
Овны до 13 июня будут чувствовать, что выбиваются из сил, энергии будет катастрофически не хватать. Но уже с середины месяца дела пойдут на лад. Вам станет легче общаться с детьми, домашние дела сдвинутся с мертвой точки — например, существенно продвинется ремонт. Одинокие мужчины-Овны могут встретить свою любовь, а остальные — просто получить удовольствие от жизни.
Тельцам покажется, что они уже в отпуске. По крайней мере, морально. Вами будут управлять эмоции и жажда нежности, а вот собранности будет крайне мало. По возможности отложите важные дела и посвятите время отдыху — отправляйтесь на дачу, в короткие, но познавательные экскурсии. С 21 по 25 июня лучше избегать мест массового скопления людей и шумных мероприятий. Весь месяц необходимо быть особенно бдительными в вопросах финансов. Последние дни месяца помогут вам ярче проявить себя.
Близнецов ждет непростое время вплоть до 23 июня. Пересмотрите свой способ взаимодействия с миром. События этого месяца могут стать для вас судьбоносными. Научитесь прислушиваться не только к окружающим, но и к себе. Внезапно произошедшие события окажутся очень важными и потянут за собой «хвост» других изменений. Возможен срыв планов и внезапные препятствия в делах.
В июне Раки будут более крепки и энергичны, чем обычно, что окажется весьма кстати. В первую неделю месяца вам придется столкнуться с серьезными испытаниями и выстоять один на один с большим количеством людей или вынужденными обстоятельствами. Настраивайтесь на победу! С 11 июня придет время подводить итоги больших дел.
Львам захочется творить, заниматься спортом и жить на удвоенной скорости. Однако с 11 по 16 июня вы будете находиться в замешательстве, не зная, куда направить неожиданно пробудившуюся энергию. Выбраться из этого состояния поможет «волшебный пинок судьбы», который ожидается 16-18 июня. Самые удачные дни месяца — с 20-го по 26-е. Впереди вас ждет большой успех!
Девам Володина советует настроиться на непростую первую половину июня. Не стройте наполеоновских планов, вам придется вновь вернуться немного назад и исправить старые ошибки, поработать над теми проблемами, которые, казалось бы, решены. Не расстраивайтесь, если вам кажется, что все усилия пропали даром — ищите новые выходы. К 10 июля дела придут в норму.
Для Весов июнь станет месяцем работы. Однако труд принесет вам удовольствие, а не станет скучной «обязаловкой». Наступает важный период и для личных отношений — с 11 по 15 июня вас ждут интересные знакомства с налетом экстремальности. Критика близких и разрушающие семейные установки могут испортить вам настроение, но не сломают планов. Неблагоприятные дни — с 22 по 26 июня.
До 11 июня Скорпионы будут чувствовать, будто они участвуют в некой священной войне за чужие идеалы. Правда, вскоре представители этого знака Зодиака плюнут на борьбу и займутся работой, которая принесет приятные плоды. С 1 по 11 июня астролог рекомендует не делать ставку на мужчин и коллективные решения, а с 22 по 26 июня помехой продвижению станут женщины. 28-30 июня вы ощутите отголоски прежних сложностей.
Стрельцы с началом лета буквально ощутят вырастающие за спиной крылья. Однако торопиться не стоит. В первые недели июня могут обостриться финансовые вопросы, зато в личной жизни все теперь сложится прекрасно. С 21 по 26 июня есть большой шанс прославить свое имя.
Козерогам необходимо приготовиться к непредвиденным мелким расходам, которые будут сопутствовать вам весь месяц. В первой половине июня эти люди займут оборонительную позицию, считая, что до них должны достучаться, договориться, завоевать внимание. По словам Володиной, эта позиция крайне ошибочна. Будьте более предприимчивы и прислушайтесь к окружающим.
Водолей. Нервное напряжение наконец спадет и появятся новые варианты заработка, которые даже принесут первые плоды. Не спешите радоваться и тратить полученные деньги, поскольку, скорее всего, это непостоянный приток финансов. За здоровьем стоит следить, но при этом не нужно прекращать работать, даже если кажется, что вот-вот надорвешься. В конце месяца старайтесь по максимуму делегировать свои задачи.
Рыбам пора распахнуть двери своему счастью. Удача пришла погостить к вам всего на пару месяцев, принимайте все дары судьбы с благодарностью, даже если все идет не так, как вы хотели. Все происходящее в июне — к лучшему. Не верьте слухам, которые наполнят вашу жизнь с 11 по 17 июня, и не слишком активно включайтесь в новые проекты. Достаточно будет просто деятельного участия и позитивного настроя. А с 19 по 24 июня ищите романтических знакомств и любовного досуга.