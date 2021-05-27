Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака от Василисы Володиной

В июне планы многих перевернутся с ног на голову, а новая программа действий неожиданно станет долгосрочной. Всему виной коридор затмений, еще один точный квадрат Сатурна и Урана, ну и ретроградный Меркурий, который позаботится, чтобы неувязок и напряженности было еще больше.

В июне мы станем размышлять о ближайшем окружении и поверхностных связях, о том, умеем ли мы заводить искрометные контакты, открываться и доверяться миру, рассказала Василиса Володина в видео на своем YоuTube-канале. «Хорошее время для того, чтобы задать себе вопрос: уверен ли ты, что нужно идти старым курсом? Стоит рассмотреть другие варианты, но не радикальные. Например, не нужно продавать квартиру и уезжать с насиженного места одним махом, но и держаться за работу не по профилю, не стоит — начинайте искать дистанционно, меняйте круг общения, вспоминайте забытые навыки», — посоветовала астролог.

Овны до 13 июня будут чувствовать, что выбиваются из сил, энергии будет катастрофически не хватать. Но уже с середины месяца дела пойдут на лад. Вам станет легче общаться с детьми, домашние дела сдвинутся с мертвой точки — например, существенно продвинется ремонт. Одинокие мужчины-Овны могут встретить свою любовь, а остальные — просто получить удовольствие от жизни.

Тельцам покажется, что они уже в отпуске. По крайней мере, морально. Вами будут управлять эмоции и жажда нежности, а вот собранности будет крайне мало. По возможности отложите важные дела и посвятите время отдыху — отправляйтесь на дачу, в короткие, но познавательные экскурсии. С 21 по 25 июня лучше избегать мест массового скопления людей и шумных мероприятий. Весь месяц необходимо быть особенно бдительными в вопросах финансов. Последние дни месяца помогут вам ярче проявить себя.

Близнецов ждет непростое время вплоть до 23 июня. Пересмотрите свой способ взаимодействия с миром. События этого месяца могут стать для вас судьбоносными. Научитесь прислушиваться не только к окружающим, но и к себе. Внезапно произошедшие события окажутся очень важными и потянут за собой «хвост» других изменений. Возможен срыв планов и внезапные препятствия в делах.

В июне Раки будут более крепки и энергичны, чем обычно, что окажется весьма кстати. В первую неделю месяца вам придется столкнуться с серьезными испытаниями и выстоять один на один с большим количеством людей или вынужденными обстоятельствами. Настраивайтесь на победу! С 11 июня придет время подводить итоги больших дел.

Львам захочется творить, заниматься спортом и жить на удвоенной скорости. Однако с 11 по 16 июня вы будете находиться в замешательстве, не зная, куда направить неожиданно пробудившуюся энергию. Выбраться из этого состояния поможет «волшебный пинок судьбы», который ожидается 16-18 июня. Самые удачные дни месяца — с 20-го по 26-е. Впереди вас ждет большой успех!