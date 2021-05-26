НОВЫЙ СКАНДАЛ ⟩ Победившую на Евровидении-2021 группу обвиняют в плагиате
Итальянская группа Måneskin, одержавшая победу на конкурсе песни Евровидение, теперь обвиняется пользователями Сети в плагиате.
Итальянская группа Måneskin, одержавшая победу на конкурсе песни Евровидение, теперь обвиняется пользователями Сети в плагиате.
Буквально на днях слухи о том, что солист группы Дамиано употреблял наркотики в прямом эфире конкурса, были опровергнуты. Теперь песню, которая принесла итальянцам победу, сравнивают с песней "F.D.T", исполненной дуэтом из Турина Anthony Laszlo в 2015 году. Считается, что она невероятно похожа на песню Måneskin "Zitti e buonit".
Песня группы Måneskin из Италии "Zitti e buonit":
Песня дуэта из Турина Anthony Laszlo «F.D.T»: