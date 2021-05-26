СМОТРИ ⟩ Новая причина вновь ехать в Санкт-Петербург: второй по высоте небоскреб в мире

Самый высокий небоскреб «Бурдж-Халифа» находится в Дубае, его высота составляет 828 метров.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — говорится в сообщении компании.

Проект будет построен за счет средств проектного финансирования, его реализацию будет осуществлять компания, не аффилированная с «Газпромом».

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична (имеется ввиду 1703 г., когда был основан Санкт-Петербург — прим. ред.) Это дань уважения истории – году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — приводятся слова главы компании Алексея Миллера в сообщении.

«Лахта Центр 2» – «это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире», — отметил Миллер.