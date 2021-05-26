Ср, 26.05.2021
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ВИДЕО ⟩ Смотреть больно: рэпер Beebilõust показал, как не нужно перепрыгивать через забор

Скриншот с видео. ФОТО: Kaader videost/ Instagram

Скандальный эстонский рэпер Beebilõust, настоящее имя которого Андрус Эльбинг, опубликовал в Сети видео, смотря на которое становится больно.

Рэпер хотел показать, что он может перепрыгнуть через забор, но у него это не получилось: он снес верхнюю часть забора и упал.

Beebilõust подписал видео следующим образом:

Иногда только в последний момент замечаешь, что планка установлена слишком высоко.

Такую философскую мысль он продемонстрировал наглядно.

Смотри видео!


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