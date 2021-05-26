ВИДЕО ⟩ Смотреть больно: рэпер Beebilõust показал, как не нужно перепрыгивать через забор
Скандальный эстонский рэпер Beebilõust, настоящее имя которого Андрус Эльбинг, опубликовал в Сети видео, смотря на которое становится больно.
Скандальный эстонский рэпер Beebilõust, настоящее имя которого Андрус Эльбинг, опубликовал в Сети видео, смотря на которое становится больно.
Рэпер хотел показать, что он может перепрыгнуть через забор, но у него это не получилось: он снес верхнюю часть забора и упал.
Beebilõust подписал видео следующим образом:
Такую философскую мысль он продемонстрировал наглядно.
Смотри видео!