Близкие Заворотнюк сообщили о рецидиве рака у актрисы

По их словам, ранее врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии, – сообщил собеседник издания.

Он утверждает, что Заворотнюк не будут проходить лечение за границей. На данный момент она почти не выходит из дома, а муж окружил ее такой любовью и заботой, какую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному.

Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Instagram «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама, – рассказала подруга актрисы.

Ранее дочь Заворотнюк Анна во время общения с подписчиками в Instagram рассказала, как на самом деле поддержала себя эмоционально на фоне болезни матери. Одна из поклонниц спросила у модели, как сохранять позитив в подобных обстоятельствах.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.



