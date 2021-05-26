Близкие Заворотнюк сообщили о рецидиве рака у актрисы
Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания, передает News.ru.
Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания, передает News.ru.
По их словам, ранее врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.
Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии, – сообщил собеседник издания.
Он утверждает, что Заворотнюк не будут проходить лечение за границей. На данный момент она почти не выходит из дома, а муж окружил ее такой любовью и заботой, какую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному.
Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Instagram «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама, – рассказала подруга актрисы.
Ранее дочь Заворотнюк Анна во время общения с подписчиками в Instagram рассказала, как на самом деле поддержала себя эмоционально на фоне болезни матери. Одна из поклонниц спросила у модели, как сохранять позитив в подобных обстоятельствах.
В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.