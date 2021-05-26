Ср, 26.05.2021
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ПОХОЖА? ⟩ Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале для Netflix

Светлана Ходченкова. ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

Актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщается на сайте продюсерской компании 1-2-3 Producrion, которая выступит партнером проекта, сообщает «РБК».

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <...> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Директор оригинального сериала Netflix Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся представлять первый российский сериал с 1-2-3 Production. «Мы рады помочь донести свое видение этой вызывающей восхищение истории до наших членов в России и во всем мире», — сказал он.

Как уточнили в российской продюсерской компании, это их первый опыт работы с Netflix, там надеются, что смогут донести новую адаптацию до зрителей и «тронуть сердца».

Съемки сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Новая «Анна Каренина» выйдет на Netflix по всему миру, однако дату запуска пока не объявили.

А как думаете вы, образ Анны Карениной подходит Ходченковой? Пишите мнение в комментариях.

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