ПОХОЖА? ⟩ Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале для Netflix

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и одновременно представить ее всему миру на ее родном (и многих других) языках с помощью чуда Netflix — для меня сбывшаяся мечта <...> Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину», — сказал сценарист Роман Кантор.

Директор оригинального сериала Netflix Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся представлять первый российский сериал с 1-2-3 Production. «Мы рады помочь донести свое видение этой вызывающей восхищение истории до наших членов в России и во всем мире», — сказал он.

Как уточнили в российской продюсерской компании, это их первый опыт работы с Netflix, там надеются, что смогут донести новую адаптацию до зрителей и «тронуть сердца».