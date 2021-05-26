ФОТО И ВИДЕО ⟩ Невероятные размеры: сын-фрик Елены Яковлевой изменился до неузнаваемости
Сын актрисы Елены Яковлевой, который несколько лет назад шокировал общественность нестандартным внешним видом, заметно преобразился, сообщает eg.ru.
Сын актрисы Елены Яковлевой, который несколько лет назад шокировал общественность нестандартным внешним видом, заметно преобразился, сообщает eg.ru.
Денис Шальных серьезно занимается бодибилдингом и охотно показывает в соцсетях свою атлетическую фигуру, но его последние фотографии поразили народ. 28-летний сын Яковлевой «раскачался» до невероятных размеров, теперь Денис - сплошная гора мышц.
Снимки Шальных разлетелись по фан-пабликам Елены Яковлевой. Некоторые поклонники актрисы даже не узнали ее сына. «Кто этот качок?» «Что за Халк?» — вопрошал народ. Те же, кто давно следит за Денисом, похвалили его, отметив, что мужчина заметно преобразился. «Вот это красавчик», — не сдержал эмоций один из поклонников. Отметим, что в Сети Дениса Шальных называют фриком за обилие татуировок. Все тело наследника Яковлевой покрыто рисунками, а одна из рук просто закрашена черными чернилами. Парень также любит экспериментировать со своей прической и цветом волос, имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные тату Денис делал в юности, выражая социальный протест.
В прошлом году Шальных решил попрощаться с несколькими рисунками на лице. В частности, Денис планировал свести гроб, красующийся на его щеке. Но после нескольких сеансов лазера он взял паузу.
К слову, Елена Яковлева эксперименты единственного наследника с внешностью полностью поддерживает и рьяно защищает его от недоброжелателей. Напомним, Шальных успел побывать в браке. Однако его бывшая супруга заподозрила возлюбленного в изменах и ушла. А совсем недавно Денис представил свою новую возлюбленную.