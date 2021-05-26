ФОТО И ВИДЕО ⟩ Невероятные размеры: сын-фрик Елены Яковлевой изменился до неузнаваемости

Денис Шальных серьезно занимается бодибилдингом и охотно показывает в соцсетях свою атлетическую фигуру, но его последние фотографии поразили народ. 28-летний сын Яковлевой «раскачался» до невероятных размеров, теперь Денис - сплошная гора мышц.

Снимки Шальных разлетелись по фан-пабликам Елены Яковлевой. Некоторые поклонники актрисы даже не узнали ее сына. «Кто этот качок?» «Что за Халк?» — вопрошал народ. Те же, кто давно следит за Денисом, похвалили его, отметив, что мужчина заметно преобразился. «Вот это красавчик», — не сдержал эмоций один из поклонников. Отметим, что в Сети Дениса Шальных называют фриком за обилие татуировок. Все тело наследника Яковлевой покрыто рисунками, а одна из рук просто закрашена черными чернилами. Парень также любит экспериментировать со своей прической и цветом волос, имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные тату Денис делал в юности, выражая социальный протест.

В прошлом году Шальных решил попрощаться с несколькими рисунками на лице. В частности, Денис планировал свести гроб, красующийся на его щеке. Но после нескольких сеансов лазера он взял паузу.

К слову, Елена Яковлева эксперименты единственного наследника с внешностью полностью поддерживает и рьяно защищает его от недоброжелателей. Напомним, Шальных успел побывать в браке. Однако его бывшая супруга заподозрила возлюбленного в изменах и ушла. А совсем недавно Денис представил свою новую возлюбленную.



