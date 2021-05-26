КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Фото и видео: Кристина Орбакайте с размахом отметила юбилей

Для важного события Кристина Орбакайте выбрала утонченное платье белого цвета. Наряд идеально сел по фигуре звезды и еще раз доказал, что артистка находится в прекрасной форме. Не меньший интерес вызвал и образ Аллы Пугачевой. На празднике дочери Примадонна появилась в элегантном платье от Валентина Юдашкина, которое было декорировано вышивкой.

На мероприятие были приглашены родственники Орбакайте, включая ее маму, детей и Максима Галкина. Также на торжестве появились Филипп Киркоров, семья Валентина Юдашкина и Игорь Крутой с супругой.Праздник начался с выступления самой виновницы торжества. Артистка представила композицию «Я — Кристина Орбакайте», которая появилась на всех площадках за день до ее юбилея. Звезда выступила вместе с балетом танцовщиц и сорвала овации от всех присутствующих.

Завершилось празднование выносом многоярусного тора, на котором не было ни одной свечи. Кристину этот факт смутил, но Максим Галкин посоветовал ей не расстраиваться.

Разумеется, без поздравления от мамы не обошлось. Примадонна произнесла долгую и очень трогательную речь, в которой рассказала, как сильно гордится дочерью.

«Кристина так долго работает в шоу-бизнесе, но все равно остается очень чистым и искренним человеком. Она каждый раз так переживает, когда кто-то что-то плохое говорит. Это большое счастье и подарок свыше иметь такую дочь», — подчеркнула Алла Борисовна.

На сцене выступил и Филипп Киркоров. Исполнитель спел несколько своих хитов и поблагодарил Орбакайте за такой шикарный праздник. Гости долго веселились под зажигательную музыку, произносили тосты в честь виновницы торжества и желали Кристине долгих лет жизни.