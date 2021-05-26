БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ! ⟩ Российский миллиардер чуть не отрубил себе ногу боевым топором

56-летний Михаил Прохоров неудачно метнул боевой топор. Оружие упало бизнесмену прямо на ногу, оставив серьезную рану. В итоге мужчину срочно доставили в одну из элитных клиник Москвы. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, однако, по сообщениям журналистов, восстановление займет длительный период времени. Говорят, что представители Прохорова опровергают информацию. Тем не менее в Сети есть кадры, на которых миллиардер как раз демонстрирует искусство метания холодного оружия.

К слову, впервые об опасном увлечении Михаил Дмитриевич рассказал в 2017 году в интервью американскому сатирику Стивену Кольберу. Миллиардер показал иностранному гостю свой дом, в частности, тренажерный зал с тиром для метания топориков. Олигарх объяснил, что ему важно соблюдать баланс, как в жизни, так и в бизнесе, поэтому он часто оттачивает это мастерство.

Напомним, что имя Михаила Прохорова стало широко известно после участия в предвыборной президентской гонке в 2012 году. Тогда он не смог собрать необходимое количество голосов, заняв третью строчку списка претендентов. Сейчас предприниматель отстранился от политической борьбы и активно ведет бизнес в США.