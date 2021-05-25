Канье Уэст закрутил роман с Ириной Шейк?

В популярном в Британии Instagram-аккаунте, который пишет про жизнь звезд, появились сообщения от анонимного источника, который утверждает: у 43-летнего рэпера и 35-летней модели роман. «Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», – говорится в заявлениях инсайдера, который не раскрывает своего имени.

Правда, пока непонятно, любовь это, интрижка или же дружба. «Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу», – прокомментировали администраторы DeuxMoi. Сами знаменитости никак не реагируют на подобные слухи.

Канье Уэст ФОТО: Angela Weiss/AFP

В Сети вспомнили, как Шейк принимала участие в проектах Канье. Например, в 2010 году она снялась в его клипе на песню Power, а затем выходила в одежде от его бренда на Неделе моды в Европе.

Отметим, что обе звезды сейчас одиноки. Уэст находится в стадии развода с теледивой Ким Кардашьян, с которой прожил в браке 7 лет. У них есть брачный договор, по которому экс-возлюбленная просит о совместной опеке над четырьмя общими детьми.

А Шейк несколько лет назад рассталась с отцом своей дочери, актером Брэдли Купером. Пара смогла сохранить хорошие отношения и с удовольствием проводит время с наследницей Леей.



