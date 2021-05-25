СМОТРИ ⟩ В Таллинне ехавшего водителя мотороллера огрели по лбу дверью машины

В пятницу в Facebook выставили видео, где, вероятно, невнимательность, испортила вечер владельцам транспортных средств. На остановке Sirbi в Копли, в особенно узком месте, между домами стояла маленькая Toyota. Человек на заднем сиденье решил выбраться из машины посреди улицы и распахнул дверь.

Однако это решение оказалось фатальным, потому что водитель мотороллера попытался объехать машину справа. Водитель мотороллера уже не мог среагировать на дверь по дороге и въехал в нее. Судя по всему, никто серьезно не пострадал, но, похоже, что водитель мотороллера сильно ударился.

Юмористически обработанное видео вызвало более 1000 откликов в дорожном сообществе Facebook «Ez-дуны!». В то же время ведутся жаркие споры - кто же виноват? «Стоит помнить, что справа не объезжают», - сказал один из комментаторов. «Мы не в Англии?!»