СМОТРИ ⟩ В Таллинне ехавшего водителя мотороллера огрели по лбу дверью машины
Суета в пятничный вечер закончилась выбитой дверью машины и поврежденным скутером. Но кто виноват?
Суета в пятничный вечер закончилась выбитой дверью машины и поврежденным скутером. Но кто виноват?
В пятницу в Facebook выставили видео, где, вероятно, невнимательность, испортила вечер владельцам транспортных средств. На остановке Sirbi в Копли, в особенно узком месте, между домами стояла маленькая Toyota. Человек на заднем сиденье решил выбраться из машины посреди улицы и распахнул дверь.
Однако это решение оказалось фатальным, потому что водитель мотороллера попытался объехать машину справа. Водитель мотороллера уже не мог среагировать на дверь по дороге и въехал в нее. Судя по всему, никто серьезно не пострадал, но, похоже, что водитель мотороллера сильно ударился.
Юмористически обработанное видео вызвало более 1000 откликов в дорожном сообществе Facebook «Ez-дуны!». В то же время ведутся жаркие споры - кто же виноват? «Стоит помнить, что справа не объезжают», - сказал один из комментаторов. «Мы не в Англии?!»
С другой стороны, отмечается, что при наличии достаточного места двухколесным транспортным средствам меньшего размера разрешается проезжать справа. А, пассажир автомобиля не должен выходить из него во время движения.