Инсайдеры: из-за стресса Меган Маркл может родить раньше срока

В марте этого года стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз. Американская актриса довольно долго скрывала беременность во многом из-за того, что прошлым летом перенесла выкидыш. К своему положению она относится очень внимательно и переживает за будущего ребенка. Известно, что у пары родится девочка.

Ранее сообщалось, что малышка должна появиться на свет в июне, однако инсайдеры сообщают, что из-за стресса у Меган ребенок может родиться раньше срока. По их мнению, Маркл и вовсе может родить буквально со дня на день.

Последние месяцы в королевской семье и правда были напряженными. Сначала Меган и Гарри дали свое скандальное интервью для Опры Уинфри, после чего на них обрушилась новая волна критики. Супругов уличили во лжи, а Меган даже пришлось брать некоторые свои слова назад. Королевская семья, само собой, не одобрила интервью и была возмущена тем, о чем говорили Меган и Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл в интерью Опре Уинфри. ФОТО: Reuters/ScanPix

В апреле же скончался принц Филипп, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего два месяца. Эта новость стала большим ударом для принца Гарри, который прилетел на несколько дней в Великобританию на похороны, но быстро вернулся в США, не захотев оставлять Меган надолго одну. Как считают журналисты и инсайдеры, Гарри сейчас сильно подавлен и при этом пытается доказать, что якобы счастлив жить в США. Однако многие уверены, но на самом деле новая жизнь не так уж и нравится Гарри, ведь он буквально отказался от всего и потерял семью.



