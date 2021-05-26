Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака

Овен

У вас сегодня возможны денежные поступления. Вас наконец-то заметили и оценили по достоинству. В семье могут быть приятные новости - вам есть ради чего жить и стараться.

Телец

Вы сегодня очень обидчивы и каждое слово может испортить вам настроение. Стоит уединиться и принять все то, что с вами происходит. Все ваши переживания обязательно выльются в проблемы со здоровьем. Расслабьтесь.

Близнецы

Все самые важные планы нужно сделать с утра, а после обеда не решайте денежных вопросов - может пострадать ваш авторитет. Вечером стоит отправиться на прогулку в одиночестве.

Рак

Занимайтесь сегодня только своей жизнью и не лезьте к другим - ваша помощь не всегда нужна. Вмешательство может изрядно все испортить. То, что нельзя изменить - никак не изменить.

Лев

Очень благоприятный день у Львов в плане романтики и любви. Женщинам хорошо знакомиться, мужчинам - думать о будущем. Сны могут оказаться вещими.

Дева

У вас будут затруднения в личных отношениях. Нужно больше вашего внимания и заботы. Все проблемы можно при желании решить мирно - сохраняйте тепло и уют в семье.

Весы

Вокруг одна суета, поэтому вам нужно собраться. Все ваши планы реальны и осуществимы, если вы не будете рассеиваться по пустякам. Больше времени уделяйте вашей семье. Сны стоит трактовать с точностью до наоборот.

Скорпион

Вы можете получить новости, которые полностью перевернут ваше представление о мире. Это значительно собьёт вас с толку, но расстраиваться не следует - все идет так, как и должно.

Стрелец

Прекрасный день для наведения порядка дома и в отношениях. Освобождайте пространство и себя для чего-то нового, что вот-вот войдет в вашу жизнь. Вечером можно устроить романтическое свидание.

Козерог

Вам стоит быть очень осторожными сегодня и завтра. Откажитесь от спорта и поездок за рулем. Очень велик риск получения травм.

Водолей

Очень благоприятный день у вас для проявления активности, смелости и настойчивости, присущей вам. Все дели будут достигнуты, материальные вознаграждения тоже не заставят себя ждать.

Рыбы