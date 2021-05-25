В Таллинне снимут белорусский экшн-фильм про протесты: желающие сняться в массовке оборвали все телефоны

Немного о фильме: это трагедия, основана на реальных событиях, произошедших в августе прошлого года в Минске. Сотрудничество эстонских и российских кинематографистов. Режиссёр, сценарист - Борис Гуц. Особенностью этого фильма заключается в том, что он будет полностью снят одним непрерывным дублем - поэтому очень важно, чтобы все, кто придут на съёмки будут во все дни одеты так-же, как и в первый, пробный, день. Так-же очень важно, чтобы все, кто хотят принять участие в съемках могли это делать на протяжении всех дней.

Сюжет вкратце: Павел (Алексей Маслодудов) и Юля (Анастасия Щемякина), молодая пара, живущая в пригороде Минска. Они недавно поженились, получили ипотека на квартиру, а теперь планирую детей. После секса, лежа в постели в своей уютной квартире, они обсуждают свое будущее, вспоминают, как познакомились, шутят и веселиться. Павел хочет курить, но сигар не осталось. Он одевается и намеревается пойти купить сигареты. Юля идет с ним. Здесь начинается их путешествие. Пара оказывается в эпицентре протестов гражданского населения в связи с объявлением итогов президентских выборов. Бывшая подружка Павла, Таня (Анастасия Пронина) участвует в этих протестах. Павел пытается с ней связаться, но ее телефон недоступен. Павел волнуется. Он хочет ее найти. Юля ревнует. Под покровом ночи Павел и Юля узнают на собственной шкуре жестокость, пытки и агрессивное поведение со стороны Белорусского вооруженного ОМОНа и полиции.