НЕ УПУСТИ! ⟩ В Таллинне снимут белорусский экшн-фильм про протесты: набор в массовку снова открыт!

Немного о фильме: это трагедия, основанная на реальных событиях, произошедших в августе прошлого года в Минске.

Съемки фильма проходят в сотрудничестве эстонских и российских кинематографистов. Режиссер и сценарист – Борис Гуц.

Особенность этого фильма заключается в том, что он будет полностью снят одним непрерывным дублем, поэтому очень важно, чтобы вся массовка во все дни была одета, как и в первый (пробный) день. Также очень важно, чтобы все, кто хочет принять участие в съемках, могли это делать на протяжении всех дней.

Теперь у вас появилась вторая возможность поучаствовать в съемках! Так как ранее набор в массовку был закрыт.

Приходите к 22:00 за ресторан Kishmish на улицу Палласти. Там можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус. При отрицательном результате сможете принять участие. Режиссер будет объяснять, что надо делать. Регистрация будет проходить на месте,

– сообщает кастинг-директор Кристина Кукк. По всем вопросам пишите на почту: cristina.kukk@gmail.com

Краткое содержание картины

Павел (Алексей Маслодудов) и Юля (Анастасия Щемякина) - молодая пара, живущая в пригороде Минска. Они недавно поженились, получили ипотеку на квартиру, а теперь планируют детей. После секса, лежа в постели в своей уютной квартире, они обсуждают свое будущее, вспоминают, как познакомились, шутят и веселятся. Павел хочет курить, но сигарет не осталось. Он одевается и намеревается пойти их купить. Юля идет с ним. Тут и начинается экшн. Пара оказывается в эпицентре протестов гражданского населения в связи с объявлением итогов президентских выборов. Бывшая подружка Павла, Таня (Анастасия Пронина) участвует в этих протестах. Павел пытается с ней связаться, но ее телефон недоступен. Павел волнуется. Он хочет ее найти. Юля ревнует. Под покровом ночи Павел и Юля узнают на собственной шкуре жестокость, пытки и агрессивное поведение со стороны Белорусского вооруженного ОМОНа и полиции.



