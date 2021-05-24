18-летняя Лаура из Пярну - одна из сотен жительниц Эстонии, которые за последний год стали зарабатывать на OnlyFans, публикуя свои фотографии. Лаура, которая заканчивает 11-й класс, с одобрения семьи сделала удачный аккаунт в этой соцсети и ни о чем не жалеет. Обнаженное тело - естественная часть жизни девушки, пишет Elu24.

Лаура Шарлотт Кальвет, которая занималась плаванием с детства, несколько лет назад решила завязать со спортом. Теперь она регулярно посещает спортзал и готовится стать тренером. Спортивная фигура принесла Лауре, которая очень активна в Instagram, сотрудничество с фирмами, производящими нижнее белье. Именно эта совместная работа стала пропуском для Лауры во взрослый мир OnlyFans этой весной. Кстати, Лаура заканчивает 11 класс.

Нагота на тебе

Лаура заинтересовалась позированием в полуобнаженном виде после одной тренировки по плаванию. «У меня было много фото в бикини, и друзья спросили, почему я бесплатно размещаю их в Instagram, когда можно было бы публиковать их на OnlyFans и получать деньги», - вспоминает она. Для нее в обнаженном теле нет ничего неестественного, и Лаура говорит, что любит демонстрировать свое тело - снимками в купальниках был всегда украшен дом Кальветов.

В нижнем белье Лаура снималась и до OnlyFans, причем задолго до своего совершеннолетия. После первой съемки девушка получила столько восторженных отзывов, что решила сниматься в белье еще и еще. И OnlyFans стал логическим продолжением ее деятельности в Instagram.

Лаура в таллиннском клубе The Score. ФОТО: Remo Tõnismäe

Лаура зарегистрировалась на OnlyFans в начале марта этого года. Еще годом ранее, когда портал стал очень популярным среди сидящих на карантине и неработающих женщин, Лаура и не думала зарабатывать на снимках довольно интимного характера. «У меня и мысли такой не было, но когда я пошли лайки на мои снимки в нижнем белье, то задумалась: а почему бы и нет? Почему бы не зарабатывать на своих фото, которые так нравятся всем? Плюс у меня были снимки, которые не попали в Instagram, потому что были слишком откровенными», - объясняет девушка.

Не раздевайся

Прежде чем принять решение, Лаура поговорила с матерью, и та одобрила решение дочери пойти за заработками на OnlyFans. К своему удивлению, Лаура вскоре обнаружила, что OnlyFans ей нравится даже больше, чем Instagram. «Это было круто, и я всегда ждала: сколько же человек захотят посмотреть на меня? Но реальность превзошла все ожидания, я очень довольна, - хвалится Лаура, говоря о прибыли на OnlyFans. - Знаю, что в Америке на OnlyFans зарабатывают более двадцати тысяч долларов в месяц. Я думаю, что эстонские девушки уже недалеки от этих сумм». Лаура считает, что в Instagram тоже можно добавить платный контент.

Лаура называет себя поклонницей так называемого американского стиля на OnlyFans, потому что не публикует фотографии в стиле ню, не говоря уже о порно. В основном Лаура позирует в нижнем белье или бикини.

Лаура в таллиннском клубе The Score. ФОТО: Remo Tõnismäe

Все в разумных пределах

Многие эстонцы ассоциируют сайт OnlyFans с секс-работой и онлайн-проституцией. «Меня лично беспокоит, что эстонцы думают, будто это похоже на Pornhub. Очень много тренеров делятся с подписчиками там спортивным контентом. Это не так уж плохо, как кажется эстонцам», - утверждает Лаура.

Хотя она не публикует своих фотографий в обнаженном виде, школьницу предупредили, что OnlyFans наносит ущерб ее репутации. «Пусть люди думают обо мне, что хотят. Я знаю, кто я на самом деле. Я не запятнала свое имя», - уверена девушка. И ее не беспокоит тот факт, что мужчины в OnlyFans видят в ней всего лишь сексуальный объект.

Но это неизбежно, и Лаура привыкла к такой реакции. Когда она говорит, что демонстрирует нижнее белье, первое, о чем спрашивают: давай откровенные фотки! Но «клубничка» для нее - табу. Лаура установила для себя определенные границы и переступать их не намерена. И довольно скромный ежемесячный доход с OnlyFans ее вполне устраивает.

Она прекрасно знает: что появилось в Сети однажды, осталось там навсегда. И любой неприглядный снимок может в один прекрасный момент стать компроматом, поэтому жаркие фото, если таковые и есть, Лаура оставит в домашней коллекции. «Я не хочу, чтобы мои фотографии переходили из рук в руки, должно остаться какое-то достоинство. Я всегда обдумываю все, что публикую», - говорит Лаура.

Сейчас, когда Лаура звездит на OnlyFans, она чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Она не всегда была довольна своим телом. «Когда я занималась плаванием, то каждый день слышала, что я толстая, у меня слишком большая задница. Я верила этим словам, даже морила себя голодом. К счастью, до анорексии не дошло», - рассказывает Лаура. Это одна из причин, по которой девушка больше не занимается плаванием на профессиональном уровне.

Лайки в Instagram повысили самооценку Лауры. «Я публикую те снимки, какие хочу, и они не должны нравиться всем. Если у вас слишком много обнаженного контента, вам все равно скажут, что вы - шлюха», - смеется она, признавая, что иногда ее немножко расстраивает факт, что ее телу пользователи уделяют больше внимания, чем лицу.

Лаура отмечает, что девочки начинают эксплуатировать свою сексуальность во все более юном возрасте. Школьница считает, что это печально, когда молодежь ищет способ заработать только сексом. В будущем она не планирует размещать на OnlyFans откровенные снимки. «Это просто хороший способ подзаработать», - уверена Лаура.

Ты должен любить свое тело

OnlyFans придал Лауре еще большую уверенность в себе и повысил самооценку. По словам Лауры, сексуальные фото дают ей возможность увидеть себя глазами окружающих. «Мне нравится видеть себя в бикини и в нижнем белье. Сразу видно, когда человек любит свое тело, и это прекрасно. Если вы видите, что человеку не нравится собственное тело, даже если оно объективно красивое, то и окружающие воспринимают его непривлекательным. Это все считывается с помощью языка тела», - замечает девушка.

«Ваше тело говорит о том, как вы доверяете себе. Для меня всегда было нормальным, когда люди раздеваются и восхищаются своими обнаженными телами. Каким бы ни было ваше тело, вы должны любить его», - уверяет Лаура.

Лаура в таллиннском клубе The Score. ФОТО: Remo Tõnismäe

Лаура в таллиннском клубе The Score. ФОТО: Remo Tõnismäe

Все снимки сделаны в таллиннском клубе The Score.



