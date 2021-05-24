Маленькая жизнь: какое послание несет суперлуние 26 мая для всех знаков Зодиака?

26 мая случится суперлуние – Луна подойдет на максимально близкое расстояние к Земле. Это ознаменует окончательный приход лета, не зря же это явление даже носит название майского, цветущего.

Как себя вести в эти дни разным знакам Зодиака, рассказал астролог Алексей Фандеев.

Знаки Огня

Стрельцы

Так как полнолуние будет проходит в знаке Стрельца, именно представители этого знака ощутят его влияние больше другие.

«Полная луна – значит, что пришло время быть и отдавать. Поэтому, Стрельцы, для вас наступило время быть учителем и экспертом для других Напишите книгу, создайте онлайн-курс, вы готовы открыть себя миру».

Овны

Овнов в это время будет преследовать желание заняться творчеством или устройством личной жизни. Поэтому летом серьезно возрастет шанс влюбиться, встретить новых друзей или начать делать что-то новое.

«Если вы готовы творить, то это лето будет ждать вас. Ведь Овен – знак всего нового, и новое уже стучится в ваши двери».

Львы

Энергия знака Льва будет плавно перетекать в энергию партнерства. Поэтому представителям этого знака следует научиться говорить людям «да», соглашаться делать новое, брать на себя ответственность, помогать окружающим.

«Этим летом постарайтесь светить для своих близких и родных, они ждут этого».

Знаки Воздуха

Близнецы

Наступило время, когда Близнецам нужно будет проявить лидерские качества, проявить свое эго – как способ получить все и сейчас.

«Составьте план, что вы хотите получить от жизни», – посоветовал Фандеев.

Весы

Весам нужно больше путешествовать, пробовать нового и вообще брать от жизни все. Нужно просто наслаждаться жизнью и ничего не оценивать.

«В последние годы Весы на хайпе, ваше окружение – это ваше зеркало, ваше отражение. Вас везде ждут, везде вам рады».

Водолеи

А вот для Водолеев пришла пора заняться рутиной. Нужно просто взять себя в руки, сделать все неприятные «взрослые» дела и покончить с этим.

«Не откладывайте это на потом, чтобы наслаждаться жизнью, поймите, что жизнь она в мелочах. На них и сосредоточьтесь».

Знаки Воды

Скорпионы

Скорпионам стоит меньше говорить о планах на будущее, а свободное время посвятить духовным практикам – йоге или медитации.

«Чем меньше будете озвучивать планы, тем больше вероятность, что у вас обязательно все получится», – уверен астролог.

Раки

Раки, давно мечтавшие встретить новую любовь, завести друзей или начать собственное дело, смогут все это получить после суперлуния. Изменения совсем близко, буквально за углом.

«Смело идите в путь знакомьтесь с новыми людьми и не бойтесь показать свой юмор, щедрую душу и открытость».

Рыбы

Юпитер некоторое время будет находиться в Рыбах. Так что всем, кто хотел выйти замуж, завести ребенка или добиться успеха, летом это с легкостью удастся.

«Но бойтесь своих желаний – они могут сбываться. Так что пришло время исполнять самые сокровенные мечты. В отличие от Водолеев, не бойтесь мечтать», – рассказал Фандеев.

Знаки Земли

Козероги

Планета Плутон у Козерогов будет находиться в ретроградной позиции до самой осени. А так как она влияет на власть, следует снять с себя часть ответственности.

«Делегируйте свои полномочия, давайте другим почувствовать власть, ответственность и обязанности. Просто выдохните и не перенапрягайтесь».

Девы

Девам свойственно все контролировать и планировать жизнь на годы вперед. Но другие так не могут. Нужно просто перестать из-за этого переживать – все и так получится лучшим образом.

«Позвольте людям ошибаться, спотыкаться и разочаровывать вас. Все равно все будет так, как вы сказали».

Тельцы

Черная луна в знаке Тельца подсказывает, что надо начать работать с отрицательными эмоциями. Стоит задуматься, почему окружающие чем-то отравляют вашу жизнь, почему вы сами чем-то недовольны.

«Уберите детскую позицию, возьмите ответственность за свою жизнь и начните говорить людям "нет". И тогда у вас все получится».

Это суперлуние открывает дорогу в лето. Лето – это радость, максимально короткая ночь и длинный день. А длинный день – радость нашего бытия, уверен наш эксперт по звездам.

«Научитесь радоваться. Это основное послание, которое несет в себе суперлуние 26 мая. Любите друг друга», – резюмировал Алексей Фандеев.



