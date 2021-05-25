Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь импульсивным побуждениям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями и родственниками.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Телец

Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Близнецы

Гороскоп на сегодня советует остерегаться нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Рак

Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем Ракам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте. Сон будет пророческим и скоро исполнится.

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Гороскоп на 25 мая 2021 года Лев

Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о будущем.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Дева

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Весы

Тяжелый и опасный день для Весов. Не исключены неприятные новости, которые смогут основательно испортить вам настроение или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Скорпион

У Скорпионов сегодня возможны конфликты с начальством из-за вашего несогласия со своим служебным положением или нежелания признать существующую иерархию. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Стрелец

День может быть тяжелым. Не исключено, что сегодня у вас появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями, разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Козерог

Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Водолей

Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Водолеев к ссоре с партнером. Мужчинам-Водолеям следует доверительнее относиться к своей спутнице – скорее всего кризис в ваших отношениях наступает из-за вашей внешней сдержанности и стеснительности в проявлении чувств.

Гороскоп на 25 мая 2021 года Рыбы