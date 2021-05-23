ВИДЕО ⟩ А вы знали: где в таллиннских будках продается самый вкусный бургер?

Сегодня на каждой заправке есть еда, бургеры в том числе, но и немало их в так называемых будках или киосках общепита, где изголодавшему путнику соберут бургер буквально за минуту. Причем цены на них одинаковые везде, но вкусы отличаются.

Бургер-будка на автовокзале ФОТО: Remo Tõnismäe

Бургер-будка на автовокзале. Небольшой киоск, где коротают время водители такси. Настоящая атмосфера 90-х. Там можно купить бургер за три евро. Бургер, который быстро разогревают в микроволновке, довольно минималистичный, но классный. Больше всего запомнился вкусный соленый огурец. Продаются пончики и другая еда.

Hansa grill ФОТО: Remo Tõnismäe

Hansa grill. Одно из самых известных мест в Ласнамяэ также предлагает бургеры за три евро. Приятный соус к домашнему салату делает его самым вкусным и сочным. Слишком остро! Местные поговаривают, что там можно купить и более крутые и сильные ощущения, но я не могу подтвердить или опровергнуть.

Kolobok ФОТО: Remo Tõnismäe

Kolobok. Одна из самых дальних от центра Таллинна будок расположена на Прийсле, и уже на подходе к ней мы ощущаем сильный аромат выпечки. Цена бургера здесь та же - три евро. В нем отличный домашняя котлетка, мягкая, немного зеленого салата.

Hiiu grill ФОТО: Remo Tõnismäe

Hiiu grill. Мы посетили и одну из самых легендарных закусочных. На стенах красуются довольно жесткие надписи, например, «Сатана ***** детей», но внутри прячется самый доступный бургер за два евро. «Не снимайте это, хорошо», - говорит нам из окна машины покупатель в темных очках. Почему же? В этой гамбургерной все действительно на своих местах: мягкий хлеб, отличный соус и вкусная котлетка.