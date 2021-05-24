Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака

Жизненный потенциал на очень низком уровне. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.
Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных покровителей или партнеров.
Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключено обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи.
Напряженный день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Интриги, зависть, неожиданные препятствия могут затянуть осуществление ваших планов.
День серьезных провокаций и противостояния. Исход любого спора будет чреват скандалом, потому что сегодня взаимопонимание полностью отсутствует. Будьте предельно осторожными.
Тяжелый и опасный день, который следует провести дома. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком духовной нерешительности, сомнений и разочарований. Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.
Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко – вероятно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обещаниями. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.
Сегодня самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.
Сегодня нужно быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.
Неблагоприятное расположение звезд обусловит некоторую рассеянность, что помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Постарайтесь не проявлять активности в сфере профессиональной деятельности – вы рискуете до такой степени обострить отношения с коллегами или начальством, что исправить ситуацию будет крайне затруднительно. Уделите внимание близким людям, детям, родственникам.
День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Водолеев новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или, наоборот, измена, могут осложнить отношения со спутницей. Женщинам-Водолеям следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья: соблюдать режим питания, отдыха и сна.
Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете, предупреждает vedmochka.net.