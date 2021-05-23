СКАНДАЛ? ⟩ Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире шоу

Участника группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2021», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. На пресс-конференции по итогам состязания журналисты поинтересовались у Давида Дамиано, почему он какое-то время сидел, странно склонившись над столом.

«Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В Интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.

Дамиано признался, что был очень удивлен такому вопросу. Он пояснил, что никаких наркотиков с собой не приносил. Оказалось, его напарник Томас Раджи просто разбил бокал, и музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился.