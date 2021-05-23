СКАНДАЛ? ⟩ Победителя «Евровидения» заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире шоу
Давиду Дамиано пришлось оправдываться за нелепый инцидент, пишет Пятый канал.
Давиду Дамиано пришлось оправдываться за нелепый инцидент, пишет Пятый канал.
Участника группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2021», заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. На пресс-конференции по итогам состязания журналисты поинтересовались у Давида Дамиано, почему он какое-то время сидел, странно склонившись над столом.
«Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В Интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.
Дамиано признался, что был очень удивлен такому вопросу. Он пояснил, что никаких наркотиков с собой не приносил. Оказалось, его напарник Томас Раджи просто разбил бокал, и музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился.
«Я вообще не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята не говорите так, правда. Не было никакого кокаина», — подчеркнул артист.