Вы только посмотрите, как эстонская красотка наслаждается солнцем на Бали

Эстонская Катри Катс опубликовала в соцсетях потрясающие фотографии. Обладательница великолепной фигурки в сногсшибательном купальнике нежится на балийском пляже.

27-летняя блондика большую часть года живет на Бали со своим партнером Юхани Сярглепа. Катри также является основательницей бренда бикини Kiss'n'Thrill.