Вы только посмотрите, как эстонская красотка наслаждается солнцем на Бали
Эстонская инстадива Катри Катс показала своей армии подписчиков, как надо жить.
Эстонская инстадива Катри Катс показала своей армии подписчиков, как надо жить.
Эстонская Катри Катс опубликовала в соцсетях потрясающие фотографии. Обладательница великолепной фигурки в сногсшибательном купальнике нежится на балийском пляже.
27-летняя блондика большую часть года живет на Бали со своим партнером Юхани Сярглепа. Катри также является основательницей бренда бикини Kiss'n'Thrill.