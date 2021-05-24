Василиса Володина назвала знаки, которым грозит опасность в конце мая

47-летняя астролог Василиса Володина предупредила об опасности, которая грозит некоторым знакам Зодиака в конце мая. Главным образом они связаны с лунным затмением. Конфликты с близкими и нервные ситуации возможны у всех, однако особенно внимательными следует быть Близнецам и Стрельцам. Из-за влияния звезд даже небольшие непонимания могут закончиться серьезными скандалами, последствия которых могут стать роковыми.

«Основные события закручиваются вокруг дня 26 мая — лунного затмения. А еще вокруг наших нервов и конфликтов с близкими. Сильнее всех ощутят на себе его действие Близнецы и Стрельцы, но любому знаку можно сказать «и тебе достанется от меня». Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа», — рассказала Володина.