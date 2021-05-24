Василиса Володина назвала знаки, которым грозит опасность в конце мая
Знаменитый астролог дала прогноз на последние дни мая. Нас ждет лунное затмение, которое серьезно повлияет на жизнь многих.
Знаменитый астролог дала прогноз на последние дни мая. Нас ждет лунное затмение, которое серьезно повлияет на жизнь многих.
47-летняя астролог Василиса Володина предупредила об опасности, которая грозит некоторым знакам Зодиака в конце мая. Главным образом они связаны с лунным затмением. Конфликты с близкими и нервные ситуации возможны у всех, однако особенно внимательными следует быть Близнецам и Стрельцам. Из-за влияния звезд даже небольшие непонимания могут закончиться серьезными скандалами, последствия которых могут стать роковыми.
«Основные события закручиваются вокруг дня 26 мая — лунного затмения. А еще вокруг наших нервов и конфликтов с близкими. Сильнее всех ощутят на себе его действие Близнецы и Стрельцы, но любому знаку можно сказать «и тебе достанется от меня». Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа», — рассказала Володина.
Негативное влияние продолжает оказывать и квадрат Меркурия с Нептуном. Он будет путать карты многим знакам до июля. Самообман, вранье окружающих, конфликты, противоречия — подобное сохранится в отношениях до лета. Увы, сделать с этим ничего нельзя. Главное — оставаться спокойным и попытаться «пересидеть» это время. Другие факторы, увы, также не способствуют благополучию. В частности, сейчас не лучшее время для начала новых отношений — из-за влияния звезд сложно понять, кто перед вами на самом деле.⠀«Венера из Близнецов туда же — квадрат к Нептуну в Рыбы. В итоге настроение романтическое, влюбленности, нежности, но без всяких гарантий узнать правду о том, какой волк скрывается под личиной нежно любимой овцы», — добавила Володина.