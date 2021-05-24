Пн, 24.05.2021
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Василиса Володина назвала знаки, которым грозит опасность в конце мая

Вислиса Володина. Иллюстративное фото ФОТО: Instagram

Знаменитый астролог дала прогноз на последние дни мая. Нас ждет лунное затмение, которое серьезно повлияет на жизнь многих.

47-летняя астролог Василиса Володина предупредила об опасности, которая грозит некоторым знакам Зодиака в конце мая. Главным образом они связаны с лунным затмением. Конфликты с близкими и нервные ситуации возможны у всех, однако особенно внимательными следует быть Близнецам и Стрельцам. Из-за влияния звезд даже небольшие непонимания могут закончиться серьезными скандалами, последствия которых могут стать роковыми.

«Основные события закручиваются вокруг дня 26 мая — лунного затмения. А еще вокруг наших нервов и конфликтов с близкими. Сильнее всех ощутят на себе его действие Близнецы и Стрельцы, но любому знаку можно сказать «и тебе достанется от меня». Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа», — рассказала Володина.

Негативное влияние продолжает оказывать и квадрат Меркурия с Нептуном. Он будет путать карты многим знакам до июля. Самообман, вранье окружающих, конфликты, противоречия — подобное сохранится в отношениях до лета. Увы, сделать с этим ничего нельзя. Главное — оставаться спокойным и попытаться «пересидеть» это время. Другие факторы, увы, также не способствуют благополучию. В частности, сейчас не лучшее время для начала новых отношений — из-за влияния звезд сложно понять, кто перед вами на самом деле.⠀«Венера из Близнецов туда же — квадрат к Нептуну в Рыбы. В итоге настроение романтическое, влюбленности, нежности, но без всяких гарантий узнать правду о том, какой волк скрывается под личиной нежно любимой овцы», — добавила Володина.

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