«Тойла - эстонская провинция для богатых?». Под таким заголовком фотограф и теперь уже Youtube-блогер Алексанлр Тамм опубликовал настоящее исследование со всеми плюсами и минусами, в котором предлагает рассматривать Тойла как локальный район элитной подосковной Рублевки.