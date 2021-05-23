ЭСТОНСКАЯ РУБЛЕВКА ⟩ Блогер нашел в нашей стране место для жизни местных олигархов: вам подходит?
«Тойла - эстонская провинция для богатых?». Под таким заголовком фотограф и теперь уже Youtube-блогер Алексанлр Тамм опубликовал настоящее исследование со всеми плюсами и минусами, в котором предлагает рассматривать Тойла как локальный район элитной подосковной Рублевки.
Смотрите видео и пишите в комментариях, переселились бы вы в Тойла, если бы на вашем счету появилась сумма с семью или восью нулями?