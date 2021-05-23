Знаки Зодиака, которых ждет удача в июне 2021 года

Многим из нас удастся повернуть жизнь в верное русло. Июнь — это месяц возможностей, несмотря на то, что далеко не все астрологические события этого периода будут благоприятными.

Близнецы

Ночные светила уберегут Близнецов от опрометчивых решений. Больше всего везти представителям этого знака Зодиака будет в делах, если они связаны с разъездами, путешествиями, сменой обстановки. Большие успехи ждут тех, кто проводит много времени за рулем. Июньские звезды и планеты существенно обострят интуицию этих людей.

Лев

Львы станут Более харизматичными и обаятельными. Венера в Раке сделает их более притягательными для противоположного пола. Астрологи советуют людям данного знака больше времени посвящать любви, укреплению семейных уз. Также ночные светила улучшат память Львов и сделают их более наблюдательными.

Весы

Весы смогут в июне забыть все плохое, очиститься от скверных мыслей. Планеты и звезды объединят усилия для того, чтобы дать этим людям уверенность в себе, оптимизм. В начале лета полезно будет заняться домашними делами, ремонтом, преображением жилища. Июнь станет благоприятным временем для покупок. Это весьма перспективное время для творческих Весов.

Стрелец

Почти весь месяц Меркурий будет ретроградным. Он принесет много проблем большому числу людей, но не Стрельцам. Этих людей неурядицы обойдут стороной, поэтому удача будет с ними, в то время как остальным придется справляться с негативом Меркурия. Это значит, что Стрельцам будет везти в финансовой сфере и в продвижении собственных идей, в обучении.

Рыбы