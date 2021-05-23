ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Остался только крест: могилу Армена Джигарханяна сравняли с землей

Могилу народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сравняли с землей. На месте захоронения актера остался только покосившийся деревянный армянский крест и несколько искусственных цветков. Портрет любимца зрителей стоит прямо на земле, прислоненный к кресту.

Вот как выглядит могила Армена Джигарханяна ФОТО: Соцсети

Фото печального зрелища уже облетело социальные сети. Поклонники не понимают, почему могила прославленного актера и режиссера в таком плачевном состоянии. Стоит отметить, что о запущенности участка на кладбище прежде заявляла бывшая супруга народного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

Не так давно она собрала на территории мусор, расчистила асфальтированную дорожку рядом, после чего рассказала случайно оказавшимся рядом журналистам: она, очевидно, единственный человек, который прибирается на могиле и беспокоится о памяти и достоинстве Джигарханяна.