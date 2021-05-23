ЛУЧШЕ НЕ ВИДЕТЬ! ⟩ В Сеть попал снимок Долиной без фотошопа
Мнения подписчиков разделились: одним понравился естественный облик певицы, другие считают, что в таком виде ей лучше не показываться поклонникам, пишет Пятый канал.
Мнения подписчиков разделились: одним понравился естественный облик певицы, другие считают, что в таком виде ей лучше не показываться поклонникам, пишет Пятый канал.
Эстрадный певец Алексей Глызин выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен в компании певицы Ларисы Долиной и гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова.
«Всех на фото узнали?» — подписал исполнитель пост.
Судя комментариям к опубликованному фото, подписчики Глызина были шокированы тем, как на самом деле выглядит Долина. Дело в том, что исполнитель хита «Зимний сад» выложил необработанный в фоторедакторе снимок, на котором певица показала свое «истинное лицо» — совсем не такое, с каким ее привыкли видеть поклонники, а значительно постаревшее.
В комментариях к посту Глызина подписчики отмечают, насколько велика бывает разница между фотографиями в микроблогах звезд российского шоу-бизнеса и тем, как они выглядят в действительности.
«Долина, какой ужас»; «Бабушку потрепала сцена»; «Долина… забыли включить фильтры?»; «Зачем Долину такой выставлять?» — пишут недовольные фолловеры.
Впрочем, некоторые пользователи, наоборот, похвалили певицу, представшую в естественном виде, и подчеркнули, что для своих лет она выглядит хорошо.
«Лариса Долина — королева, красавица, а какой у нее голос!»; «По-моему, прекрасно выглядит для своего возраста», — отозвались защитники певицы.
На страничке певицы в Instagram множество отфотошопленных снимков. Вот этот, например, просто бьет все рекорды по непохожести с певицей. Согласитесь, это два разных человека?