Сб, 22.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь, ветер и коронавирус не остановили европейцев: что творится перед финалом Евровидения?
Limon в Роттердаме!

Сегодня мы готовимся к грандиозному финалу конкурса Евровидение в Роттердаме, который пройдет впервые за два года, вся Европа этого так долго ждала, и этот день настал. В Нидерландах сейчас на час меньше, чем в Эстонии и публика из разных стран съезжается на музыкальное шоу! 

Фотограф портала Limon.ee в этим минуты не боится ни дождя, ни ветра, ни уж тем более коронавируса, снимает прибывающих фанатов, которых будет в этот раз вновь 3500 тысячи из-за ограничений, связанных с эпидемиологический обстановкой в городе. Евровидение принимает Ahoy арена, где планировка зала очень напоминает ледовый холл Tondiraba. 

Евровидение пройдет в 65-й раз, Эстония не смогла пройти в финал и Уку Сувисте будет как зритель следить за финалом конкурса и болеть за своих любимых артистов. 

В финале выступят: Финляндия, Литва, Россия, Украина, Исландия и многие другие страны. Всего будет 26 стран-участниц, музыкально-развлекательное шоу будет идти 2 часа и 5 минут, а остальное время вся Европа будет голосовать и голоса будут подсчитываться. Кто же победит? Станет известно около 2 часов ночи по эстонскому времени! Не пропустите! 

А пока что смотрим на прибывающих гостей! 

НАВЕРХ
Back