ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь, ветер и коронавирус не остановили европейцев: что творится перед финалом Евровидения?

Фотограф портала Limon.ee в этим минуты не боится ни дождя, ни ветра, ни уж тем более коронавируса, снимает прибывающих фанатов, которых будет в этот раз вновь 3500 тысячи из-за ограничений, связанных с эпидемиологический обстановкой в городе. Евровидение принимает Ahoy арена, где планировка зала очень напоминает ледовый холл Tondiraba.

Евровидение пройдет в 65-й раз, Эстония не смогла пройти в финал и Уку Сувисте будет как зритель следить за финалом конкурса и болеть за своих любимых артистов.

В финале выступят: Финляндия, Литва, Россия, Украина, Исландия и многие другие страны. Всего будет 26 стран-участниц, музыкально-развлекательное шоу будет идти 2 часа и 5 минут, а остальное время вся Европа будет голосовать и голоса будут подсчитываться. Кто же победит? Станет известно около 2 часов ночи по эстонскому времени! Не пропустите!