Горячий эстонский парень: Отть Лепланд во время съемок клипа намочил штаны
Певец Отть Лепланд уже порадовал своих фанатов новым летним треком «Maailm me käes». Кроме того, музыкант снял «горячий клип».
Певец Отть Лепланд уже порадовал своих фанатов новым летним треком «Maailm me käes». Кроме того, музыкант снял «горячий клип».
«В воду я не заходил, но на улице было только около семи градусов, и очень сильный ветер», - рассказал Лепланд. Съемки длились семь часов.
«Довольно прохладно было! В любой свободный момент мне давали теплую куртку и плед. Другие-то были в зимней одежде», - добавил он, пишет Elu24.
Также певцу приходилось сниматься в ванне в море: «Но вода заливалась внутрь, поэтому штаны все промокли».
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