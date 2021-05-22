Горячий эстонский парень: Отть Лепланд во время съемок клипа намочил штаны

«В воду я не заходил, но на улице было только около семи градусов, и очень сильный ветер», - рассказал Лепланд. Съемки длились семь часов.

«Довольно прохладно было! В любой свободный момент мне давали теплую куртку и плед. Другие-то были в зимней одежде», - добавил он, пишет Elu24.



Также певцу приходилось сниматься в ванне в море: «Но вода заливалась внутрь, поэтому штаны все промокли».