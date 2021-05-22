Сб, 22.05.2021
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Горячий эстонский парень: Отть Лепланд во время съемок клипа намочил штаны

Myhits Live: Ott Lepland live ФОТО: Pilt videost

Певец Отть Лепланд уже порадовал своих фанатов новым летним треком «Maailm me käes». Кроме того, музыкант снял «горячий клип».

«В воду я не заходил, но на улице было только около семи градусов, и очень сильный ветер», - рассказал Лепланд. Съемки длились семь часов.

«Довольно прохладно было! В любой свободный момент мне давали теплую куртку и плед. Другие-то были в зимней одежде», - добавил он, пишет Elu24.

Также певцу приходилось сниматься в ванне в море: «Но вода заливалась внутрь, поэтому штаны все промокли».

Смотрите видео!

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