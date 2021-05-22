Гороскоп на 22 мая: у Раков сложный день, а Рыбы склонны впадать в панику

Лев

День трудов. Придется вспомнить о делах, которые вы долгое время откладывали, и признать, что никто не справится с ними лучше вас. Найти помощников будет непросто, и лучше отдать предпочтение самостоятельной работе, поскольку контролировать кого бы то ни было вам сегодня будет не слишком приятно. Отношения с родственниками могут быть осложнены из-за вашего стремления к независимости и свободе от любых ограничений.

Не ждите от любимого поступков, не соответствующих его характеру и привычкам – вы будете разочарованы и рискуете спровоцировать ссору. Сильно стремление нарушить правила и сложившиеся традиции, но осторожность и здравый смысл уберегут вас от неразумных действий.

Дева

Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новой оценки собственного поведения. К счастью, Девы даже в сложных ситуациях не поддаются панике, и именно поэтому им удается сохранять спокойствие и принимать верные решения.

Финансовая ситуация не слишком благоприятна, однако разумна экономия и отказ от напрасных расходов избавят вас от серьезных проблем. Вы можете рассчитывать на поддержку и понимание родственников, помощь во всем. Любимый человек охотно согласится на уступки, которые для вас важны.

Весы

Хороший день для решения накопившихся проблем и реализации ранее составленных планов. Ваше умение правильно оценивать свои и чужие возможности поможет избежать конфликтов с окружающими, обманутых ожиданий и разочарований. Сравнительно мирная атмосфера в деловом коллективе – тоже ваша заслуга; именно вы отвлекаете коллег от споров и склок, находите, чем порадовать руководство, а деловых партнеров избавляете от лишних тревог.

Этот день позволит Весам навести порядок в своей личной жизни, укрепить отношения с любимым человеком или завязать многообещающее романтическое знакомство. Звезды советуют быть осторожнее в поездках и отказаться от покупки вещей, практическое применение которых вызывает у вас сомнения.

Скорпион

Благоприятный день для работы. Усердие и настойчивость откроют перед вами возможности, которым можно только позавидовать. Наиболее амбициозные Скорпионы смогут продвинуться по карьерной лестнице, другие быстро справятся с делами, сохранив силы для насыщенного и полного приятных событий вечера. Вероятны денежные поступления, небольшие подарки; покупки будут удачными.

Деловое общение связано с проблемами, а вот встречи с друзьями принесут только радость. Нет причин отказываться от посещения светских мероприятий и увеселительных заведений: даже после самой долгой и бурной вечеринки вы будете чувствовать себя бодро. Звезды обещают перемены к лучшему в личной жизни, но слепо полагаться на судьбу не стоит – проявите инициативу!

Стрелец