Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для всех знаков Зодиака

Советчиков из области астрологии множество, но не все из них обладают редким даром говорить с рунами и расшифровывать их предсказания для каждого знака Зодиака. Одним из таких провидцев является Игорь Вечерский — он не раз точно определял перемены в личной жизни знаменитостей и предрекал крупные события мирового масштаба. Он составил свой рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года.

Овен

Руны йера, беркана и дагаз сообщают о появлении прекрасных возможностей для реализации в профессиональной сфере. Ваша работа принесет желанные плоды, и те усилия, которые вы приложите, основы, что утвердите в этот период времени, окажут благотворное влияние на продвижение по карьерной лестнице. Также эта неделя в принципе станет временем, когда многие мечты, не только профессиональные, но и в плане личной жизни, могут претвориться в жизнь.

Телец

Руны йера, альгиз и вуньо обещают Тельцам на этой неделе шанс проявить себя на работе. Для них открываются отличные перспективы в самореализации. Представители знака будут успешны в любом начинании, особенно продуктивно смогут поработать творческие люди и профессионалы в области ручного труда — строители, реставраторы, ювелиры и другие.

Близнецы

Перевернутая руна ансуз, а также лагуз и соуло предупреждают о возможности возникновения спорных ситуаций, которых вам нужно избегать, либо преодолевать в зависимости от ваших целей. В непростой момент попробуйте проявить смекалку, настойчивость, прислушаться к своей интуиции и принять верное решение, отталкиваясь от личного опыта и мироощущения. Именно обостренная интуиция поможет выйти из любой истории победителем.

Рак

Перевернутая руна эваз, а также наутиз и гебо настойчиво советуют обратить внимание на личные отношения с окружающими. Посвятите время налаживанию контактов, потому что в этой сфере кроются как недостаток ресурсов, так и ваши возможности. Если вы спланировали какие-то деда или встречи, обзаведитесь необходимыми вам союзниками в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь. Те связи, которые существуют в вашей жизни в данный момент, могут не в полной мере удовлетворять ваши амбиции.

Лев

Руны маназ, перевернутая феху и перевернутый турисаз призывают особо тщательно контролировать денежные траты, а также просчитывать наперед потери и упущенную выгоду. Не стоит принимать поспешных решений в области финансов. Ваш успех в этой сфере на неделе с 24 по 30 марта будет напрямую зависеть от так называемого человеческого фактора и вашего умения трезво оценить обстановку. Не забывайте, что любые сложности могут быть преодолены, а достижения ближайших дней благоприятно отзовутся будущем.

Дева