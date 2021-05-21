ГАЛЕРЕЯ ⟩ Напряжение в Роттердаме растет: в финале Евровидения Европу ждут секс, сахар и рок-н-ролл!

Наиболее активно пресса поддерживала артистов из России, Литвы и Греции. После выступления Манижи аплодисменты в зале еще некоторое время не стихали. Было приятно смотреть и чувствовать гордость за артистку. Литовская группа и вовсе в шуточном прогоне заняла второе место на Евровидении, оставшись в шаге от заветной победы.

Мне кажется, что финал Евровидения в этом году будет очень интересный, в нем мы увидим сильных женщин и слабых мужчин. Это не то, к чему все привыкли. Но женщины должны быть сильными, а мужчины иногда могут проявить слабину.

Еще финал будет присыпан роком - Италия и Финляндия зададут жару, а еще под конец публику взбодрит легендарная песня от группы Lordi.

Также в финале ожидается много секса. Как минимум от Сербии и Молдовы, женская красота - страшная сила. Молдова продемонстрирует почти натуральную красоту, а вот в Сербии артистки, скорее всего, что-то в себе меняли.

На родных языках споют точно самые заметные страны - Россия, Украина и Франция, но это еще не всё. Кстати, у песен на родном языке стран всегда больше шансов на победу или хорошее место в финале.

От Эстонии баллы будет озвучивать певица Sissi Nylia Benita (22). Она, кстати, тоже боролась за место на Евровидении. Уверены, у нее бы получилось лучше, чем у Уку, потому что в финал артист не прошел.

В общем, готовимся завтра устраиваться поудобней перед своими телевизорами и болеем за то, что душе угодно. В Роттердаме завтра финал 65-го конкурса песни Евровидение.

Прочувствовать атмосферу Евровидения можно в нашей эксклюзивной галерее, снятой 21 мая после обеда в Роттердаме!



